Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Cristóbal abronca a Pía por su última decisión
Una situación tensa
No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, desde luego, no está dejando indiferente a nadie. El pasado miércoles 10 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 672 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo la revuelta contra el marqués de Aguinaga ha sacudido, de lleno, el palacio. Adriano tiene miedo de que el conflicto no haya hecho más que empezar, mientras que Catalina trata de minimizar el peligro en la medida de lo posible. La tensión aumenta de forma considerable cuando el barón de Valladares irrumpe, enfurecido, para amenazar a los Luján por su último movimiento. Es más que evidente que es una acción que no está dispuesto a tolerar.
Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Ángela ha reaparecido tras días de secuestro, y lo hace completamente desorientada y muy débil. Leocadia descarga su rabia contra Lorenzo, responsabilizándole de un falso secuestro. Simona celebra con Enora que se ha reconciliado con Toño, mientras que Vera, aunque se siente muy feliz por ella, se siente afligida por no haber podido lograr lo mismo con su familia. Petra no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para exigir a Cristóbal represalias tras el accidente que tuvo en los jardines de palacio, mientras que Enora, Manuel y Toño se adentran de lleno en su nuevo proyecto. Por si fuera poco, observamos cómo Manuel se ve sorprendido al recibir un ultimátum de Alonso. ¿En qué consiste, exactamente? Debe retractarse con Leocadia y honrar su compromiso con su empresa, y hacerlo a la mayor brevedad posible.
¿Qué sucede en el capítulo 673 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 11 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo el Marqués de Luján cree que existe cierta esperanza para que Manuel y Leocadia solucionen sus diferencias. Es más, Alonso insiste en hacer que su hijo dé marcha atrás. Lo que parece que no hay marcha atrás es en el gesto de Catalina con el barón de Valladares.
¿El motivo? Una noticia en el periódico apunta hacia ella como principal instigadora de las constantes revueltas. Santos no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para pinchar a María Fernández, con la firme intención de sonsacarle información sobre su comportamiento en la verbena de Luján.
Lope hace todo lo que está en su mano para propiciar un acercamiento con Vera, pero se lleva un duro revés cuando la doncella se harta de que esté constantemente encima de ella. A Pía no le queda otra opción que traer a Dieguito a palacio, lo que no espera es que Cristóbal fuese a abroncarla por ello. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)