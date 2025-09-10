La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 9 de septiembre pudimos disfrutar del capítulo 671 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores fueron testigos de cómo Adriano no puede evitar tener miedo de las posibles represalias que el Barón de Valladares puede llegar a tomar después de que Catalina le haya confesado su imprudencia. Y es que la joven no tuvo reparos a la hora de llevar estiércol al palacio del barón. Como es de esperar, las consecuencias no tardan en llegar, pero no de la manera que todos llegaban a imaginar. ¡Ni mucho menos!

Lejos de que todo quede ahí, Leocadia no puede evitar mostrarse inquieta por la falta de noticias de Ángela. Así pues, opta por presionar al Capitán de la Mata para que cumpla con su palabra. En cuanto a Curro, está dispuesto a denunciarlo ante el sargento Burdina con el fin de que comience una investigación en torno a Lorenzo. Tras escuchar lo que sucedió con su padre y el marido de Candela, Toño se reconcilia con Simona. Algo que llena de felicidad a Enora. Santos no ha dudado en aprovechar la oportunidad que se le ha presentado para humillar a Ricardo con el beneplácito de Ricardo. María Fernández no recuerda muchos detalles de su noche de juerga, pero Samuel y Teresa le hacen conocedora de las condiciones tan vergonzosas en las que llegó a palacio. Petra sufre un percance en los jardines, lo que recrudece aún más su relación con Cristóbal.

¿Qué sucede en el capítulo 672 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 10 de septiembre?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo la revuelta contra el Marqués de Aguinaga sacude de lleno el palacio. Adriano tiene miedo de que el conflicto apenas haya comenzado, mientras que Catalina hace todo lo que está en su mano para tratar de minimizar el peligro. La tensión aumenta cuando el barón de Valladares aparece para amenazar a los Luján.

Tras días de secuestro, Ángela reaparece completamente desorientada y profundamente débil. Leocadia no tarda en descargar su ira contra Lorenzo, culpándolo del falso secuestro. Simona no duda en celebrar con Enora que por fin se ha reconciliado con Toño, mientras que Vera se siente afligida por no conseguir algo similar con su familia.

En cuanto a Petra, no duda en exigir a Cristóbal represalias tras el accidente que tuvo en jardines, mientras que Ricardo estalla contra el constante abuso de poder por parte de Cristóbal. Manuel, Toño y Enora se adentran en su nuevo proyecto, mientras que el heredero recibe un contundente ultimátum de Alonso. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.