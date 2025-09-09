Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Petra sufre un accidente en los jardines del palacio

La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente, a la par que espectacular. El pasado jueves 4 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 670 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de como Manuel ha dejado sorprendida a Leocadia al comunicarle su decisión: renuncia a su cargo para fundar su propia empresa. En cuanto a Curro, continúa adelante con su búsqueda de Ángela, aunque sin éxito. Todo ello mientras su desconfianza hacia Lorenzo aumenta por momentos.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a ser testigos de cómo Lope y Vera se reconcilian, mientras que Ricardo y Pía aceptan la terrible decisión de Cristóbal respecto a su futuro en La Promesa. Con el beneplácito del mayordomo, Santos no duda un solo segundo en hacer sangre de esta complicada situación. Candela ha confesado a Toño varios secretos del pasado que podrían sanar, de una vez por todas, su relación con Simona. Incapaz de soportar su amor por Samuel, María Fernández no puede evitar derrumbarse tras una noche de fiesta. Respaldada por los trabajadores, Catalina decide humillar al barón de Valladares. Todo ello mientras Leocadia acepta el chantaje de Lorenzo.

¿Qué sucede en el capítulo 671 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 9 de septiembre?

De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Adriano tiene miedo de lo que pueda hacer el barón de Valladares. Y es que, Catalina le contó que llevó estiércol a su palacio. Pero, el joven no se equivoca. Pues, las consecuencias no tardarán en llegar. Eso sí, no serán de la manera en la que creen. Leocadia, inquieta por la falta de noticias de Ángela, hace todo lo que está en su mano para que el capitán cumpla con lo prometido.

Sin embargo, el que piensa ir a por todas es Curro. Y es que, el joven ha decidido denunciarlo ante el sargento Burdina. Su objetivo es que empiecen a investigar a Lorenzo. Mientras tanto, Toño se reconcilia definitivamente con Simona. Pues, saber lo que sucedió en el pasado con su padre y el marido de Candela le ha hecho reflexionar.

Paralelamente, Santos continúa humillando a Ricardo. Ahora tiene el visto bueno de Cristóbal. Por su parte, María Fernández casi no recuerda lo que sucedió durante su noche de juerga. Pero, Teresa y Samuel le explican en qué condiciones llegó. Todo ello mientras Petra sufre un percance en los jardines. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.