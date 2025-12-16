Tragedia en Aragón: muere atropellado por un tren un joven jugador de baloncesto de 22 años

Aragón y Navarra están conmocionados y de luto. Un joven navarro de 22 años ha fallecido tras ser atropellado por un tren Alvia, que cubría la línea Bilbao-Barcelona, en la estación de ferrocarril de Casetas, en Zaragoza. El atropello se produjo este lunes sobre las 20 horas. El joven fue atendido por personal sanitario y trasladado en estado crítico al hospital Miguel Servet de la capital aragonesa, donde ha fallecido, según ha confirmado la Guardia Civil.

En el tren que arrolló el joven viajaban 101 pasajeros que fueron trasladados en un tren de mercancías hasta la estación de Delicias, según ha informado la Guardia Civil. De la investigación se ha hecho cargo el equipo de policía judicial de Casetas de la Guardia Civil. El fallecido es Nico Ramírez, un jugador de baloncesto navarro de 22 años que militaba en el CB Octavus de Utebo.

«Ante la gran pérdida sufrida, de nuestro jugador del Primera Nacional Nicolás Ramírez Pérez y en señal de luto, por el lamentable suceso ocurrido en la tarde de ayer, quedan suspendidos todos los encuentros de Liga programados para este fin de semana. También gran parte de los entrenamientos en la jornada de hoy quedan suspendidos. Desde la gran familia que componemos CB Octavus queremos trasladar nuestro apoyo y más sentido pésame por esta gran pérdida a la familia y amigos de Nico. Un fuerte abrazo», transmitió el club en sus redes sociales.

Comunicado del CLUB BALONCESTO OCTAVUS. “Suspendida” La próxima jornada de Liga por la pérdida de nuestro gran jugador “Nico Ramírez”: https://t.co/OWnYr8JUXA pic.twitter.com/6ft5oYkE73 — C.B. OCTAVUS (@CBJUVENTUDUTEBO) December 16, 2025

Desde la asociación vecinal de Casetas, su presidente, José Luis Almenara, expresa el «malestar» y la «consternación» que se respira por las calles del barrio desde que se produjera el sucesos. «Me enteré sobre las 22.00 horas. Hubo movimiento en el barrio con ambulancia y sirenas, pero la noticia no se conoció hasta más tarde», dice. «Todo parece indicar que fue atropellado por un tren sin parada en la estación de Casetas que cubría la línea Bilbao-Zaragoza-Barcelona. Hay un paso habilitado con planchas de goma para evitar pisar las vías, pero tienes que retroceder unos cuantos metros desde el tren que te ha dejado hasta el paso», finaliza.

De la investigación se ha hecho cargo el equipo de policía judicial de Casetas de la Guardia Civil, que ha asumido las diligencias para esclarecer lo ocurrido tras el atropello del tren Alvia en Zaragoza. En Navarra también están consternados con la noticia de la muerte de Nico Ramírez. El deporte en general y el baloncesto lloran esta trágica y repentina pérdida y expresan el pésame a la familia.