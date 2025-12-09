Tragedia en tierras valencianas: muere el piloto de 17 años Enzo Badenas

Luto en la Comunidad Valenciana, especialmente en el mundo del motor. El piloto de motocross Enzo Badenas, de 17 años, falleció este fin de semana en un entrenamiento privado, según confirmó el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor (CETDM) ubicado en el Circuit Ricardo Tormo, del que formaba parte. Según publica la agencia EFE por fuentes conocedoras del suceso, este se produjo en el circuito Red Sand Park de Vilafamés, en la provincia de Castellón. Nacido en Gandia en enero de 2008, el piloto entró a formar parte del CETDM en el año 2023 tras conseguir diversos logros como su título de Campeón de España de 85cc la temporada anterior.

El Centro destacó «el gran crecimiento personal y profesional» que había tenido el piloto, que había sido convocado con la Selección Española de Motocross y había convocad en certámenes autonómicos, nacionales e internacionales, como el Campeonato de Europa. «El Centro de Tecnificación del Circuit Ricardo Tormo está consternado con esta noticia y todo el personal del CETDM y del Circuit desea dar el pésame, cariño y mucha fuerza a todos los familiares, compañeros, amigos y allegados de Enzo en estos momentos tan difíciles», señaló la institución en un comunidado. También la Generalitat hizo público su pésame con un mensaje en las redes sociales.

In memory of Enzo Badenas ✨ We are deeply saddened by the passing of Enzo Badenas, a talented 17-year-old rider from Valencia who lost his life in a tragic training accident. Enzo, who became the Spanish 85cc Champion in 2022, was a member of the RFME national team and had a… pic.twitter.com/vuLbLHz9h6 — MXGP (@mxgp) December 8, 2025

Luto por Enzo Badenas

En un corto comunicado lanzado a través de su página de Facebook, Redsand MX Park -formado, según su web, por cuatro circuitos de Motocross y uno especial de Enduro- ha asegurado no tener «palabras ante el desastroso accidente de ayer en el que Enzo Badenas no dejó de manera trágica». En sus palabras, el trazado ha comunicado «Enzo descansa en Paz! Todos aquí te vamos a echar mucho de menos, has dejado un vacío enorme que será muy difícil recuperar! Ánimo en estos momentos tan duros a toda la familia!», señalan desde el enclave valenciano.