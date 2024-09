Avance del capítulo de ‘Una nueva vida’ de hoy: Seyran se encuentra inconsciente a Ferit

Una nueva vida se está convirtiendo, indudablemente, en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que ya está marcando un antes y un después en muchísimos aspectos. Y lo están haciendo a pesar de no llevan ni un mes en emisión y tenían por delante algo verdaderamente sorprendente: coger el testigo de Secretos de familia, una de las series turcas que más éxito ha cosechado en España. A pesar de todo, es un hecho que la historia de amor entre Seyran y Ferit está llamando muchísimo la atención entre los espectadores que se han animado a seguir esta ficción. El pasado domingo 22 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Suna no ha podido evitar perder los papeles.

¿El motivo? Finalmente ha descubierto que su hermana fue escogida para casares con Ferit. Es algo para lo que no estaba preparada, ni mucho menos. Seyran, por su parte, se niega en rotundo a casarse con alguien que no conoce. A pesar de los esfuerzos, parece que no le queda más remedio puesto que su padre, Kazim, no ha tardado en imponérselo. Es evidente que es un gran negocio que no está dispuesto a dejar escapar, ni mucho menos. Las dos familias han empezado a organizar todos los detalles de la boda, incluyendo los trámites que son necesarios para hacer efectivo ese matrimonio. Todo ello mientras Ferit se niega en rotundo a romper su relación con su novia Pelin. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Seyran toma la firme decisión de marcharse, por la noche, con su pareja. A pesar de los esfuerzos, el miedo se apodera de él se niega a escapar con Seyran. Ella se siente profundamente destrozada.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Una nueva vida que se emite hoy, domingo 29 de septiembre?

De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Seyran se queda completamente sin palabras al descubrir que Ferit, a pesar de todo, tiene novia. Pero no solamente eso, sino que se ve en la obligación de pasar su noche de bodas durmiendo en la bañera. Algo verdaderamente traumático, qué duda cabe. Durante la noche, se despierta y se encuentra a Ferit tumbado en el suelo, inconsciente.

No tarda en darse cuenta de que necesita azúcar. Por fortuna, ha pedido ayuda en el instante más indicado. Seyran no ha tardado en instalarse en la mansión de la familia Korhan para comenzar su nueva vida junto a Ferit. Por si fuera poco, finalmente, conoce a Halis. Poco a poco va a tener que acostumbrarse a las diversas tradiciones de esta familia. Aun así, no puede evitar mostrarse agradecida por lo bien que la han acogido.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Yusuf es absolutamente incapaz de perdonarse el hecho de haber renunciado a Seyran al rechazar su propuesta de escapar. Está verdaderamente furioso, tanto es así que no tardará en saciar su sed de venganza. Halis buscará trabajo para Ferit, ya que su objetivo será que valore, de una vez por todas, su profesión. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.