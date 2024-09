No es ningún secreto que Una nueva vida se ha convertido, indudablemente, en una de las ficciones turcas que más ganas teníamos de que llegara a nuestro país. Lo ha hecho de la mano de Atresmedia, que no ha dudado un solo segundo en apostar por esta historia tan sumamente sorprendente y que, desde luego, no va a dejar indiferente a nadie. Se ha empezado a emitir el pasado domingo 15 de septiembre, por lo que va a coger el testigo de otra serie turca que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Secretos de familia. Por lo tanto, tienen el listón verdaderamente alto pero estamos completamente convencidos de que van a estar a la altura de las circunstancias. En todos los sentidos. Este domingo 22 de septiembre, disfrutaremos de una nueva entrega de Una nueva vida.

De esta manera tan concreta, los fieles seguidores de esta nueva ficción turca serán testigos de cómo Suna perderá los papeles como nunca antes en su vida. Y todo porque descubrirá algo que trastocará, de lleno, todos y cada uno de sus planes. Algo que ella considerará una auténtica traición y se negará en rotundo a perdonar. ¿Qué ocurrirá exactamente? Se enterará de que su hermana fue la escogida para contraer matrimonio con Ferit. Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo Seyran, por su parte, se negará en rotundo a casarse con alguien que ni tan siquiera conoce. Es algo que no es capaz de asumir ni, por supuesto, tolerará bajo ningún concepto. Pero no todo quedará ahí, ya que la joven se quedará completamente impactada ante la reacción que tiene su padre Kazim. ¿El motivo? No tardará en imponer a su propia hija su voluntad.

De esta manera tan concreta las dos familias, a pesar de lo que puedan pensar o no tanto Seyran como Ferit, darán el importantísimo paso de empezar con los trámites de la boda. Aun así, es un hecho que tienen que atar muchísimas cuestiones porque, a pesar de que este matrimonio se va a llevar a cabo, Ferit se negará en rotundo a romper su relación con Pelin, su actual pareja.

Eso es algo que tiene muy claro, y no está dispuesto a ceder. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de Una nueva vida serán testigos de cómo Seyran trazará un nuevo plan con el objetivo de huir con su pareja por la noche para evitar que esa boda con Ferit se celebre. A pesar de todo, la joven se quedará completamente sin palabras al ver cómo él rechazará su propuesta de escapar juntos y, así, salvarla de su destino.

Por lo tanto, Seyran no podrá evitar sentirse profundamente decepcionada no solamente por su novio, sino también por su propia familia. Y es que no han dudado en aceptar esa propuesta de matrimonio con Ferit sin importar en absoluto lo que ella pensase ni sus objetivos por cumplir. Llegará un nuevo y complicado momento en su vida. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.