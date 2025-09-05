La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente, a la par que espectacular. El pasado jueves 4 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 669 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos del regreso de Federico a palacio. El joven tiene una intensa charla con Vera, que sirve para poner patas arriba todo lo que la doncella pensaba respecto a su familia. Catalina ha querido sincerarse con Adriano respecto a lo que escuchó de Jacobo y Martina. Él no se posiciona a su favor, algo que deja a la hija de Alonso verdaderamente descolocada.

Lejos de que todo quede ahí, todos se ven sorprendidos al encontrar una prenda de Ángela. La esperanza vuelve a hacer acto de presencia, ya que la señorita puede seguir viva. Manuel se muestra profundamente ilusionado con la idea de vender su parte de la empresa, pero Toño sigue sin entender por qué ha dado ese paso. Manuel ha decidido intervenir a favor de Pía y Ricardo respecto al ultimátum del mayordomo. Éste es consciente de que no puede despedir a ninguno, pero sí que va a tomar una decisión absolutamente terrible para ellos. El tira y afloja del Capitán de la Mata y la señora de Figueroa sigue su curso. Ella se muestra tan desesperada que está dispuesta a hacer hasta lo imposible por dar con el paradero de su hija. En cuanto a Lorenzo, no duda en acusar a Leocadia de haber acabado con la vida de Jana.

¿Qué sucede en el capítulo especial de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 5 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder disfrutar de una entrega inusual, en el que el protagonista va a ser Manuel y cómo su vida ha cambiado tras la muerte de su amada Jana. Este personaje, al que da vida Arturo García Sancho, se ha visto obligado a hacer frente al golpe más duro de esta historia.

Así pues, recordaremos cómo todos y cada uno de los habitantes de palacio hicieron todo lo que estaba en su mano para ayudar a Manuel, pero nadie era capaz de aliviar su dolor. Solamente lo lograron Ñica y Antonio, los ancianos que el joven matrimonio conoció en su luna de miel. Para tratar de superar el vacío que le dejó la muerte de Jana, el heredero optó por retomar el negocio de la aviación.

Para ello, dio el paso de contratar como ayudante a Toño, el hijo de Simona. Este pierde todo el dinero que el heredero iba a invertir para tratar de saldar una deuda que lleva arrastrando desde hace tiempo. Toño, por su parte, también pasa por un momento complicado. Aun así, Manuel decide perdonarlo y ayudarlo, mientras trata de curar la herida que le ha dejado la muerte de Jana. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.