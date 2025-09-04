La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 3 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 668 de La Promesa vimos cómo Jacobo y Martina tratan de convencer al barón de Valladares de hablar con el resto de nobles, pero no consiguen su objetivo. Es más, su desprecio hacia Catalina lo arruina todo. A su regreso, el Marqués de Luján se entera de lo sucedido, mientras que Catalina escucha los insultos que el barón de Valladares profirió en su contra. La señora de Figueroa se queda verdaderamente descolocada ante la petición del Capitán de la Mata, que exige que acepte, sin titubear, el dinero que le ha ofrecido.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ser testigos de cómo, alentado por Manuel y Enora, Toño ha dado un nuevo paso hacia la reconciliación con Simona. Como no podía ser de otra manera, Vera teme las represalias de su padre si Federico decide traicionarla. Pero este viene a verla, aunque Lope duda si debe permitirlo, por el bien de su novia. Finalmente, y gracias a la firme intervención de Petra y Pía, Curro ha conseguido su objetivo, que no era otro que tomar el mando de la búsqueda de Ángela. Todo ello mientras Cristóbal se sienta profundamente desplazado, hasta tal punto que ha empezado a tener serias sospechas de que podría ser el padre de Ángela. ¿Estará en lo cierto? Parece que ha llegado el momento de salir de dudas.

¿Qué sucede en el capítulo 669 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 4 de septiembre?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ser testigos de cómo Federico regresa a palacio para tener una charla con Vera, lo que provoca que todo se ponga patas arriba respecto a lo que la joven pensaba de su familia. Catalina comenta con Adriano lo que escuchó de Martina y Jacobo, pero él no se posiciona a favor.

Los buscadores encuentran una prenda de Ángela, lo que podría ser una prueba de que la señorita está viva. Manuel se muestra ilusionado tras vender su parte de la empresa, pero Toño continúa sin entender por qué ha dado ese paso. El heredero del Marquesado de Luján no ha dudado en intervenir a favor de Ricardo y Pía tras el ultimátum de Cristóbal.

El mayordomo ya es consciente de que no puede despedir a ninguno. Aun así, esto no impide que pueda tomar una decisión aún más complicada para ellos. El tira y afloja entre el Capitán de la Mata y la señora de Figueroa sigue su curso. Lorenzo se muestra desesperada por encontrar a su hija y Lorenzo no tarda en acusarla de haber matado a Jana. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.