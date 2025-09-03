No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 2 de septiembre pudimos disfrutar del capítulo 667 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Ángela continúa sin aparecer, pero la confesión de Lorenzo lo cambia todo de manera verdaderamente radical. El capitán de la Mata ha puesto a Leocadia entre la espada y la pared, mientras terminan de darse cuenta de que convencer al barón de Valladares es algo verdaderamente imposible. Alonso, una vez más, se ve obligado a ir de nuevo hasta el palacio del noble en busca de un acuerdo a la desesperada.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a ser testigos de cómo Enora y Toño no se ponen de acuerdo. A ella no le gusta en absoluto que solamente hiciera las paces con su madre por ella. Totalmente desesperado, Curro trata de convencer a Cristóbal de que él encontrará a Ángela antes si le dejase organizar la búsqueda. Sus compañeros hacen todo lo que está en su mano para mediar por él, pero no logran su cometido. Lo que es un hecho es que, a pesar de la negativa del mayordomo, Curro no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados, ni mucho menos. María Fernández no ha podido evitar recordar la durísima etapa en la que ella estuvo desaparecida. Por ese mismo motivo, dadas las circunstancias, tiene la tremenda idea de ir a buscar a Ángela a la misma cueva en la que ella estuvo retenida durante un tiempo.

¿Qué sucede en el capítulo 668 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 3 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Jacobo y Martina intentan sin éxito convencer al barón de Valladares de hablar con el resto de los nobles. A pesar de los esfuerzos, su desprecio hacia Catalina lo arruina todo. A su regreso, Alonso se entera de lo ocurrido.

En cuanto a Catalina, escucha los insultos que el barón de Valladares profirió contra ella. Leocadia no da crédito a la petición de Lorenzo, exigiendo que acepte el dinero que le ha ofrecido. Alentado por Enora y Manuel, Toño da un nuevo paso hacia la reconciliación con Simona.

Lejos de que todo quede ahí, Vera no puede evitar temer las represalias de su padre si Federico es capaz de traicionarla. Curro no duda un solo segundo en tomar el mando de la búsqueda de Ángela, y todo gracias a la intervención de Pía y Petra. Cristóbal se siente desplazado y sospecha que podría ser el padre de Ángela. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.