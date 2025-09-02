La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 1 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar de los capítulos 665 y 666 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo los Luján son conscientes de que no tienen otra opción que aceptar la propuesta del barón de Valladares. Pero no tardan en darse cuenta de que no va a ser suficiente para poner punto y final al conflicto que hay entre ambas partes. El enfrentamiento entre Curro y el Capitán de la Mata empeora por momentos, lo que destroza por completo los planes que el muchacho tenía con Ángela. Ella, mientras tanto, acude de inmediato a comprar su billete para Suiza.

Lejos de que todo quede ahí, Manuel se ve obligado a tomar una sorprendente y drástica decisión respecto a vender o no su parte del negocio a Pedro Farré. Todo ello mientras la decisión sobre quién conservará su puesto de trabajo, si Pía o Ricardo, no se dilata por más tiempo. Una intervención inesperada pone en jaque el ultimátum de Cristóbal, mientras que el mayordomo se ve obligado a hacer frente a otra complicada situación. ¿En qué consiste, exactamente? En que alguien le advierte del peligro que entraña meterse con Pía. Algo que, desde luego, no esperaba y que le ha dejado completamente descolocado. Todo ello mientras Ángela desaparece sin dejar rastro.

¿Qué sucede en el capítulo 667 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 2 de septiembre?

De esta manera, los espectadores de esta serie diaria van a ser testigos de cómo Ángela continúa sin aparecer, pero la confesión de Lorenzo lo cambia completamente todo. El Capitán de la Mata pone a Leocadia en una complicada situación. Todo ello mientras se llega a la conclusión de que convencer al Barón de Valladares es algo imposible.

Alonso, por su parte, se ve obligado a ir de un nuevo hasta el palacio del noble para buscar un acuerdo a la desesperada. Enora y Toño no se ponen de acuerdo. A ella no le gusta que solo hiciera las paces con su madre por ella, mientras que Curro está cada vez más desesperado. Así pues, trata de convencer a Cristóbal de que él encontrará a Ángela antes si le deja organizar la búsqueda.

A pesar de la negativa del mayordomo, Curro se niega en rotundo a quedarse de brazos cruzados. Todo ello mientras María Fernández sabe qué significa estar desaparecida, por lo que opta por buscar a Ángela a la cueva donde ella estuvo, durante un tiempo, secuestrada. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.