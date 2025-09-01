La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente espectacular y fascinante que ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 29 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 664 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo el barón de Valladares regresa con más exigencias, que consiguen tirar por tierra todo el trabajo que habían realizado Martina y Catalina. La tensión aumenta de forma considerable, pero encuentran una puerta a la negociación. Así pues, Adriano acaba convirtiéndose en una pieza clave. Lorenzo intensifica su acoso psicológico sobre Curro, mientras que Ángela y el lacayo no dudan un solo segundo en llegar a una conclusión: lo mejor, en estos momentos, es marcharse de palacio.

Solamente así lograrán estar a salvo de la sed de venganza del Capitán de la Mata. Por lo tanto, no tardan en organizar los preparativos para escapar a Suiza. Ricardo y Pía intentan salvar su empleo con una promesa de ruptura, pero Cristóbal no cree en su palabra. El ultimátum sigue adelante: uno de los dos debe abandonar el palacio a la mayor brevedad posible. Leocadia, por su parte, pide a Cristóbal que destruya las cartas de amor que ella ha estado escribiendo, pero este se niega en rotundo. El encuentro con su hermano Federico ha logrado aliviar el alma de Vera, hasta que surgen nuevas diferencias respecto a su oscuro pasado. Enora quiere saber más detalles del encuentro entre Simona y Toño, con la intención de que madre e hijo se reconcilien de una vez por todas. ¿Lo logrará?

¿Qué sucede en los capítulos 665 y 666 de ‘La Promesa’ que se emiten hoy, lunes 1 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta historia van a poder ver cómo los Luján son cada vez más conscientes de que no tienen otro remedio que aceptar la propuesta del barón de Valladares. Aun así, descubren que eso no va a ser del todo suficiente para que el conflicto llegue, de una vez por todas, a su fin.

El enfrentamiento entre Lorenzo y Curro empeora por momentos, lo que detona los planes del joven con Ángela. Todo ello mientras la joven acude de inmediato a comprar su billete para Suiza. En cuanto a Manuel, ha tomado una drástica decisión respecto a vender o no su parte del negocio de motores de avión a Pedro Farré, mientras que la decisión de quién conservará su puesto de trabajo, o Pía o Ricardo, no se hace esperar.

Una inesperada intervención consigue poner en jaque el ultimátum de Cristóbal. El mayordomo, por su parte, tiene otro frente abierto cuando alguien con poder le advierte del peligro al que está a punto de enfrentarse si se mete con Pía. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.