La cantante Ana Guerra ha sido protagonista de una polémica esta semana, y es que su vecino se quejó en un programa de televisión del ruido que la canaria hacía al cantar y tocar el piano en casa, ya que no le dejaba descansar ni trabajar a gusto. La cantante ha dado la cara ante las acusaciones y se manifestó ante ello también en televisión.

Un reportero de ‘Ya son las ocho’, programa de Telecinco, consiguió entrevistarla y preguntarle sobre las acusaciones que le rondaban. Ella aclaró que “la comunidad no se queja, se queja uno nada más”. Aun así, la extriunfita no se excusa en que alguna que otra vez “se le va la olla” y que llegó a estar tocando una vez hasta las 3, pero que eso había sido solo en una ocasión. En la conversación también confiesa que ya le pidió disculpas: “Subí a redes una nota pidiéndole disculpas y ya no ha vuelto a pasar”. Las últimas palabras de Ana ante este revuelo fueron “es que estudio mucho”, dando así a entender que dedica bastante tiempo al ensayo en su casa.

EXCLUSIVA | Primeras palabras de Ana Guerra tras los supuestos problemas con los vecinos por el ruido: «La comunidad no se queja, se queja solo uno» 🟣 #YaSonLasOcho17N

Por otro lado, el vecino no dudó en subir a Twitter las pruebas de que lo que denunció en televisión era cierto. «Antes de juzgar, intenta vivir, ¡trabajar o solo descansar mientras estás en tu casa y hay alguien cantando así! ¡No juzguéis si no estáis viviendo lo que vivo! No quiero hacer ningún daño, ¡solo que creo que tengo la opción de no escuchar a Ana Guerra cuando quiera!», escribe este vecino en las redes sociales.

Por si fuera poco, relata que con ese ruido no puede mantener un buen trato con las llamadas de clientes que recibe y que cuando llega a casa cansado tampoco puede tomarse un descanso relajado. Poco después, volvió a compartir otras palabras: «Quiero decir a todos que soy fan de Ana y creo que merece estar en el top de todo porque es muy trabajadora, pero llevo más de un año así, ¡he aguantado mucho pero ya es imposible descansar con tanto ruido! All the love to Ana espero que llegues al número 1 donde perteneces”.

No sabremos si Ana Guerra y su vecino resolverán este pequeño conflicto, o quizá podamos ver algún día su reconciliación en las redes sociales. Lo que nos queda claro es que la artista, ya sea en su casa o en un estudio, seguirá ensayando ya que se encuentra en promoción con su segundo disco ‘La luz del martes’ y con él, seguramente, llegarán los conciertos.