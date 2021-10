Ana Guerra ha protagonizado un curioso experimento de la mano de ‘El Mundo’. La canaria, se ha convertido en una de las artistas más reconocidas de nuestro país, acaba de publicar su segundo disco ‘La luz del martes’ y todo lo que toca se convierte en un éxito, sin embargo, hace unos días pudo redescubrir el anonimato.

El periódico ‘El Mundo’ ofreció a la artista realizar un improvisado concierto el pasado martes en una de las estaciones de metro más concurridas de Madrid, Avenida de América, a la hora punta de la capital por excelencia: las 8 de la mañana. Otros artistas quizás se habrían negado, pero Ana Guerra se tiró a la piscina de cabeza.

De esta forma, la ex triunfita se situó junto a su guitarrista en uno de los pasillos del metro, y comenzó a cantar algunas de sus canciones más conocidas, entre ellas las de su nuevo disco ‘La luz del martes’. Algunos se percataron de quien era la artista que se escondía tras la mascarilla, mientras que otros muchos, sumidos en el frenético ritmo de vida de Madrid, no levantaron la mirada del suelo.

El concierto de incógnito de Ana Guerra en el Metro a propuesta de @EM_GranMadrid «¿Es ella? ¡No puede ser!». Así reaccionaron los viajeros y así lo vivió ella https://t.co/4Re5fjKJYV pic.twitter.com/haUUYxnt10 — EL MUNDO (@elmundoes) October 27, 2021

Tras terminar la experiencia, que Ana Guerra calificó como una de las más bonitas de su vida, la artista reflexionó sobre lo ocurrido esa mañana, que le había trasportado a los cuatro años que estuvo cantando en las calles de La Laguna, en Tenerife.

“Hay una gran diferencia entre aquello y el piloto automático que se respira en la capital. En mi tierra el ritmo de la gente es muy distinto, iban al café y al mercado, se paraban… Lo que ha sucedido aquí no tiene nada que ver. Hay personas que ni siquiera se han enterado de que estábamos allí, de que sonaba música”.

“Madrid es duro, porque nos perdemos tantas cosas por no detenernos ni un instante para fijarnos en lo que sucede alrededor… Hoy, tres mujeres me han sonreído. Y aunque sea durante esos cinco segundos que pasas por delante, disfrútalos, porque te estoy ofreciendo algo, te estoy dando una parte de mí. Cinco segundos, sólo eso. Ha sido muy fuerte, porque he vuelto a sentir el anonimato que había perdido. Y lo he sentido, además, cantando».