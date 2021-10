Este miércoles, ‘La Resistencia’ llegó con un nuevo programa al canal 0 de Movistar +, en el que Ana Guerra fue la invitada de la noche. La artista canaria visitó por segunda vez el programa, para presentar a David Broncano su nuevo disco, ‘La luz del martes’, que vio la luz a finales del mes de septiembre.

Uno de los momentos más comentados de la noche, fue cuando David Broncano le preguntó: «¿Has tenido algún encuentro con la policía? ¿Has cometido algún delito?», a lo que la artista respondió de una forma totalmente inesperada.

«Delito como tal no, pero: ¿Quién no ha tenido un encuentro con la policía alguna vez…?», señaló la artista, despertando la curiosidad de David Broncano, que se interesó por saber cómo había sido ese encuentro.

Ana Guerra explicó que un día sobre las tres de la mañana «subieron a mi casa tres policías de paisano. Llamaron a la puerta y, como iban de calle no sabía quiénes eran, me asusté, cogí un cuchillo y lo oculté en la espalda».

A cierta hora, el sabor de la gente como que cambia. #LaResistencia @anaguerra pic.twitter.com/GYP3v5q5qY — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) October 20, 2021

«Abrí la puerta y me dijeron que eran de la policía, pero lo primero que les exigí fue ver la placa. Me la enseñaron y les pedí un momento para cerrar la puerta y dejar el cuchillo, que con lo torpe que soy podía clavármelo», recordó la artista.

David Broncano quiso saber la razón de la visita de los policías a su casa, a lo que ella respondió que «medir los decibelios porque estaba tocando el piano y mis vecinos les habían llamado. Eran unos policías muy tiernos».

«Está feo que lo diga, pero al día siguiente me escribió uno de ellos por Instagram pidiéndome perdón por haberme despertado y tirando a ver si…», reveló entre risas.