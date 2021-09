“Bienvenidxs a la luz del martes, bienvenidxs a la luz de mi vida”, así presentaba Ana Guerra su segundo álbum de estudio. Un disco con el que comienza una nueva etapa en su carrera como artista, tras haber encontrado su camino en la música, y sobre todo, tras haberse encontrado a sí misma.

Este disco no es un disco más. Es un proyecto con el que la artista canaria se presenta al mundo, se abre como nunca y deja al descubierto sus emociones, sus miedos y sus pensamientos. Un “salto al vacío”, como ella misma lo denomina, a través del cual comienza una nueva andadura, que seguro, que le trae grandes alegrías.

Cuando dejas a un lado el miedo, es cuando empiezan a pasar cosas bonitas, y eso es lo que le ha ocurrido a Ana Guerra. La artista se ha dejado llevar, ha cogido las riendas y ha dejado que mande su corazón, y así ha nacido ‘La luz del martes’. Un álbum lleno de verdad.

Bienvenidxs a la luz del martes, bienvenidxs a la luz de mi vida. pic.twitter.com/wuSVyulpjN — Ana Guerra (@anaguerra) September 23, 2021

Un álbum en el que además, se ve reflejada la madurez que ha adquirido la artista a lo largo de estos casi cuatro años en la música, tanto como compositora, como a nivel personal, tras haber encontrado su camino en una profesión tan complicada.

A través de su nuevo disco, Ana Guerra se fue encontrando a sí misma, un proceso que no fue nada fácil, tras una etapa en la que ni siquiera era capaz de encontrar refugio en la música. Sin embargo, el 13 de octubre de 2020 cambió todo, y a partir de ahí, nacieron las 12 historias convertidas en 12 canciones que hoy componen su nuevo disco.

“Bendito salto al vacío aquel Martes 13 de octubre de 2020 en el que decidí conectar el cable de mi cabeza con el cable de mi corazón y en el que me sentí iluminada por la luz mas cegadora que he visto nunca, LA VERDAD”, escribe en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ANA GUERRA (@anaguerramusic)

Un disco de la mano de Universal Music, en el que ha contado con el trabajo de productores de la talla de David Santiesteban, así como de artistas como Gonzalo Hermida o Ainoa Buitrago. Y en el que además, sus fans han tenido un papel fundamental, pues sin su apoyo en muchas ocasiones la artista no habría podido mantenerse en pie en una industria tan complicada.

“Cuando creí que ya no podía más, nunca me dejaron tirar la toalla. Por aguantar mis nervios, mis noches en vela y siempre tener una sonrisa y una solución para todo. De verdad, chicas, que no sé cómo hacéis pero sois tres ángeles caídos del cielo”, escribe la artista. Un mensaje dedicado a su club de fans tras el lanzamiento del álbum.

De esta forma, llega ‘La luz del martes’, un álbum que comenzó a gestarse en un momento oscuro, tras una crisis personal de la artista, y que demuestra que a pesar de la tormenta, siempre acaba saliendo el sol.