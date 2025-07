Parecen albóndigas, pero sólo las hacen en Alicante, y cuando sepas sus ingredientes no querrás probarlas

Las albóndigas son de esos platos que van bien cualquier día de la semana. No importa si es lunes y necesitas energía, o viernes para terminar bien. Es un clásico, pero no siempre hay que dejarse llevar por la vista, pues en Alicante hay algo que lo puede parecer, aunque no tiene nada que ver.

Este es un plato que, si bien es común en Alicante, apenas se escucha en el resto de España. Parece normal, pero la realidad es que lleva un ingrediente que muchos, con sólo oírlo, se echan para atrás. Estas son las pelotas de cocido con sangre.

Así son las pelotas de cocido con sangre que se comen en Alicante

Las pelotas de cocido con sangre se sirven en el cocido típico de la zona, y aunque podrían confundirse con una albóndiga más, no lo son. Ni por tamaño, y menos por los ingredientes.

Estas pelotas son grandes, densas, y se cuecen directamente dentro del caldo. Se hacen con carne picada de cerdo y/o ternera, pan remojado, ajo, perejil, huevos, especias como canela y nuez moscada, y en su versión más auténtica, sangre fresca de cerdo. Esa es la clave. Lo que a algunos les tira para atrás, a otros les sabe a infancia.

La sangre no domina el sabor, pero sí marca la diferencia. Aporta una textura más untuosa, y ese punto profundo que hace que el plato no se olvide. A veces también se les añaden piñones o un toque de ralladura de limón.

No se comen solas, sino que siempre van dentro del cocido, junto a garbanzos, zanahorias, patatas, hueso de jamón, codillo, panceta, y pechuga de pollo o pava. Este es un plato único, de esos que se sirven en dos partes: primero el caldo con la pelota, luego el resto al centro de la mesa.

¿Cómo hacer en casa las pelotas de cocido con sangre?

La receta no es complicada, pero hay que seguirla al pie de la letra. Para el caldo, se ponen en una olla grande todas las carnes y verduras: pechuga de pollo, codillo, panceta, hueso de jamón, nabo, chirivía, apio, zanahoria y patatas. Se cubre con agua, se lleva a ebullición, se espuma bien, y se deja cocer durante tres horas a fuego bajo. Sólo entonces se añaden las pelotas.

Para prepararlas, hay que mezclar 750 g de carne picada (cerdo y ternera), 250 g de pechuga de ave, pan duro remojado, dos huevos, piñones, ralladura de limón, ajo, perejil, especias, sal, pimienta y la sangre. Se amasa con las manos hasta lograr una mezcla uniforme, ni blanda ni seca. Se forman bolas grandes, bien apretadas, y se dejan reposar en la nevera antes de meterlas en el caldo durante una hora más.

Una vez listo el cocido, se sirve de forma tradicional. Primero, el caldo caliente con una pelota por persona. Después, todo lo demás al centro: carne, garbanzos, verduras. Es un plato que vale la pena probar: reconfortante, sabroso y perfecto cuando hace falta un extra de energía.