El próximo día 18 de julio se celebra una fecha que los amantes del hedonismo y del buen comer deberíamos honrar y consagrar: el Día del Caviar. Habría que ponerle un monumento a los esturiones y al primer paisano que se dio cuenta de su delicioso potencial. Al hilo de esto, el homenajeado sería, muy probablemente, un pescador, pues estas huevas eran, al principio, algo que consumían los pescadores y las gentes humildes, que vendían el pescado y se quedaban con sus entrañas.

Cuando los bolcheviques pusieron a la fuga a los nobles rusos, estos fueron los que, en las fiestas de la Europa bien y elegante, popularizaron su consumo. Y aquí sigue, más de cien años después, imbatible al desaliento e incluso reforzado por esta fiebre foodie que no cesa. Así que vamos a recomendar espacios para disfrutar en varias localidades de nuestra geografía.

Sitios para tomar caviar en Madrid

Los restaurantes del Grupo SLVJ, con presencia en medio mundo, tres restaurantes en Madrid y sendos espacios en Barcelona y Valencia, tienen predilección por estas huevas saladas. Todos sus platos se pueden enriquecer (nunca mejor dicho) con caviar Superior Oscietra (30 gr, 70 euros). Si lo prefieren, también pueden añadirle trufa negra, otro manjar exclusivo tan feo como delicioso. Algún día, les prometo, haremos un reportaje sobre fealdades deliciosas, como las ortiguillas, ciertos hongos y animalitos como las lampreas.

Más sitios para amantes de esta conserva gourmet. En Robuchon Madrid, templo del llorado Joël en la capital, además de disfrutar del caviar de la casa con blinis se ofrecen diferentes platos que incluyen estas huevas en L´Atelier, su restaurante prémium. Es el caso del caviar imperial de Sologne sobre huevo crujiente de corral escalfado con salmón ahumado o con cangrejo real y gelée de bogavante.

Los asiáticos lo saben combinar de lujo en su gastronomía. Si buscan un sitio con buenas piezas de sushi y una fórmula original, vayan a Asiako y, entre otros, no dejen de pedir el nigiri de huevo de codorniz, panceta, caviar y trufa. En Ikigai Flor Baja, Yong Wu Nagahira, uno de esos creadores mágicos de la gastronomía madrileña, también emplea el caviar con acierto en su nigiri de toro con grasa de wagyu y caviar.

And last, but nos least, la fiesta del caviar de BLESS Hotel Madrid propone. Miguel Ángel Jiménez ha ideado Khavia, un cóctel que se sirve en Picos Pardos Sky Lounge by Martinia base de vodka Belvedere macerado con mantequilla y pimienta negra, Ginebra Roku, Chartreuse Elixir y champagne Veuve Clicquot Brut, además de caviar con chocolate blanco.

Sitios para tomar caviar en Barcelona

También hay buenos sitios de caviar en Barcelona. Uno muy, muy especial, es Celler Panotxa, una tasca con aires rockeros, gamberra e irreverente, en el que sirven champagnes, buenos vinos, caviar, ostras y otros bocados selectos. ¿Pura contradicción o los nuevos aires que soplan? Quimet y Quimet, la taberna centenaria de Poble Sec, también es un espacio donde encontrarán estas deliciosas huevas junto a otras conservas selectas, todo ello en un ambiente de franca camaradería. Claro está, y con algo más de presupuesto, habría que dejarse caer por Estimar Barcelona, donde Rafa Zafra y su equipo nos sumergen en una fantasía marina en la que sobresale el tartar de gambas y caviar.

Sitios para tomar caviar en Ibiza

El restaurante ALMAR, en primera línea de la playa de Talamanca (Ibiza) y dedicado a arroces y pescados, ofrece esta temporada en su interior un pop up de BĪCHI, una original barra de sushi con alta cocina japonesa que ya triunfó el verano pasado en Formentera y que es heredero del madrileño Asiakō. En ella, bajo la dirección del joven chef canarión David González, este año no hay que perderse sus bocados nipones con un toque de fusión en forma de sashimis, nigiris y uramakis. Para disfrutar del buen caviar, debe pedirse el nigiri de guanciale con caviar, combinación tan soberbia como diferente.

Sitios para tomar caviar en Tarancón

También en provincias se puede disfrutar como un rey. En Essentia (un Sol Repsol), parada gastronómica obligatoria entre Madrid y Levante en la citada localidad de Cuenca, tienta a quien le visita con una propuesta culinaria basada en la mejor materia prima de temporada, con verduras, mariscos y pescados que se complementan con carnes de excepción. Uno de los fueras de carta para los más disfrutones es un delicioso caviar, preludio de excepción para el festival que es comer en este sitio. Y beber, porque menuda bodega…