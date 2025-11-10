Jueces y vocales del CGPJ examinarán los cambios judiciales abiertos en las Jornadas Jurídicas de Marbella

La primera mesa redonda de las II Jornadas Jurídicas de OKDIARIO reunirá en Marbella a tres destacados juristas para analizar las reformas judiciales que aguardan al sistema español. José María Páez Martínez-Virel, María Ángeles Carmona y Manuel Ruiz de Lara debatirán sobre el acceso a la carrera judicial y la proyectada ley de eficiencia en un encuentro que se ha convertido en una cita ineludible del panorama jurídico nacional.

El evento, que se celebrará los días 20 y 21 de noviembre de 2025 en el Hotel Don Carlos de Marbella, ha consolidado su posición como epicentro del debate jurídico español tras el éxito de su primera edición. La ciudad malagueña acogerá a magistrados del Tribunal Supremo, fiscales de la Audiencia Nacional y vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un programa estructurado en torno a seis mesas redondas y dos conferencias magistrales.

La primera de las conferencias magistrales correrá a cargo del fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadena. Se trata de un integrante del célebre equipo del Ministerio Público que intervino en el juicio del procés catalán. Pronunciará la ponencia El futuro del Ministerio Fiscal en las proyectadas reformas de la LECRIM y de su Estatuto Orgánico. La apertura institucional, justo antes, correrá a cargo de Ana María Corredera Quintana, viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública.

La primera mesa redonda contará con un elenco de lujo. José María Páez Martínez-Virel, vocal del CGPJ y ex decano de los Juzgados de Málaga, aportará su dilatada experiencia institucional. Le acompañará María Ángeles Carmona, ex vocal del CGPJ y letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla.

Además, contaremos con Manuel Ruiz de Lara, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid y portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que completará este trío de expertos.

El debate abordará aspectos cruciales como el acceso a la carrera judicial, un tema que ha generado un intenso escrutinio en los últimos meses. La proyectada ley de eficiencia y el paso de la instrucción penal a los fiscales también centrarán buena parte de las intervenciones. Los tres ponentes analizarán las luces y sombras de unas reformas que podrían transformar radicalmente la arquitectura judicial española.

La necesidad de espacios de reflexión serena y profunda sobre el estado de la Justicia española resulta más acuciante que nunca. En un contexto donde cada semana se dicta una sentencia o un auto que cambia titulares, estas jornadas ofrecen un respiro para el análisis riguroso.

Contexto de transformación

Las reformas judiciales pendientes se enmarcan en un periodo de transformaciones legislativas aceleradas. El CGPJ ha advertido recientemente que resulta «imperativo reforzar la independencia de los fiscales si van a instruir causas», según informaciones publicadas. Esta declaración subraya la relevancia del debate que se desarrollará en Marbella.

El programa completo incluirá otras mesas redondas dedicadas a temas candentes. «El futuro de la justicia penal en España» analizará las macrocausas, la lentitud procesal y las garantías. Los abogados en primera plana informativa también tendrán su espacio de análisis.

«El impacto de Europa en la Justicia en España» centrará otra de las sesiones, con especial atención a la Ley de Amnistía y las respuestas del Tribunal Constitucional y de las instancias europeas. Un asunto que ha generado una notable polvareda jurídica y política. Entre otros, asistirá Andrés Sánchez Magro, magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid.

La sexta mesa redonda se dedicará a «La situación de la Fiscalía», tema especialmente relevante tras las recientes controversias sobre la independencia del Ministerio Público. Entre los ponentes confirmados destacan figuras como José Antonio Vázquez Taín, magistrado, Beatriz Uriarte, abogada, y Eligio Hernández, ex fiscal general del Estado.

Teresa Freixes, jurista especialista en derecho constitucional, y Elisa de la Nuez, abogada del Estado retirada, conforman un elenco de especialistas de reconocido prestigio que aportarán sus perspectivas sobre los desafíos actuales del sistema judicial español.

El marco incomparable de Marbella, con sus vistas al Mediterráneo y su clima privilegiado en noviembre, proporcionará el escenario perfecto para estos debates. El Hotel Don Carlos acogerá no solo las ponencias sino también espacios de networking que facilitarán el intercambio de ideas entre los asistentes.

La inscripción al evento es gratuita y puede realizarse a través del formulario online habilitado o del correo electrónico [email protected]. Los organizadores esperan igualar la expectación y la asistencia de la primera edición, que congregó a numerosos profesionales del Derecho en un ambiente de debate constructivo.

El futuro del Derecho español se escribe en estos encuentros donde la experiencia de magistrados, fiscales, abogados, letrados de la Administración de Justicia y académicos se conjuga para ofrecer respuestas a los desafíos actuales. Marbella se prepara para recibir a lo más granado de la judicatura española en unas jornadas que prometen cincelar la agenda del debate jurídico nacional durante los próximos meses.