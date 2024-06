La tremenda dependencia de Francia con Kylian Mbappé

Francia tiene dependencia de Kylian Mbappé. A pesar de contar con una amplia gama de grandes jugadores en el frente de ataque, es lógico hasta cierto punto que un equipo eche de menos a uno de los mejores futbolistas del mundo. Es lo que ocurre en la selección gala si nos atenemos a los números cuando el nuevo jugador del Real Madrid ha sido suplente o, directamente, no ha sido de la partida. Los últimos siete encuentros en los que el crack de Bondy no ha sido titular, el conjunto de Deschamps no ha conseguido la victoria.

El último ejemplo lo tenemos bien cercano en el tiempo. El pasado viernes, en el segundo partido de la fase de grupos, Francia no pudo pasar del empate sin goles ante Países Bajos a pesar de disfrutar de varias ocasiones claras de gol. Mbappé, con una fractura en el tabique nasal desde el primer encuentro de la Eurocopa, podría haber jugado con una máscara que le han fabricado a medida, pero el seleccionador galo no vio oportuno forzar a su hombre más importante que vio los noventa minutos desde el banquillo.

Antes de este encuentro, Francia tampoco consiguió la victoria en el último partido de preparación antes de la Eurocopa ante Canadá, donde obtuvo también un empate a cero sin que Mbappé jugara ni un sólo minuto. Previamente, empate a dos ante Grecia saliendo de suplente, derrota de Francia 2-1 ante Alemania sin jugar ni un sólo minuto, de nuevo otro partido perdido 1-0 ante Túnez viendo el inicio desde el banquillo, empate a uno frente a Austria saliendo en la segunda parte y otro empate a uno contra Croacia, donde ni siquiera llegó a vestirse de corto.

Mbappé, a sellar el pase a octavos

Por tanto, en los últimos siete partidos en los que Mbappé no ha sido titular, la selección francesa ha sido incapaz de conseguir la victoria, un dato que a buen seguro rondará la cabeza de Deschamps a la hora de preparar la alineación ante Polonia. El próximo martes, Francia juega su último partido de la fase de grupos ante el combinado de Lewandowski, que ya se encuentra eliminado al no haber sumado ni un sólo punto en los dos primeros choques.

Sin embargo, la importancia del duelo para los galos es capital, ya que necesitan un punto para asegurar su clasificación para la ronda de octavos de final. Actualmente marchan en segunda posición tras Países Bajos aunque ambos equipos con cuatro puntos. Austria, que aparece en tercer lugar, tiene un sólo punto, por lo que sería imposible que alcanzara a los de Deschamps en caso de que consiguieran, al menos, un empate ante Polonia.

Para ser campeona de grupo, Francia tendrá que ganar sí o sí a los polacos y esperar que Países Bajos no gane a Austria o que lo haga por una diferencia de goles mínima. Así las cosas, tras una semana desde la fractura nasal, con la máscara preparada y la urgencia de puntuar, todo hace indicar que Mbappé jugará desde el inicio el próximo martes.