Francia aburre sin Mbappé

El primer partido sin goles de la Eurocopa llegó en el que menos se esperaba. Francia abusó de rácana, con mucha culpa de su seleccionador –todo sea dicho–, mientras que Holanda se conformó con el punto, que les sirve de mucho a ambos. Sin Mbappé, les bleus aburren y más si Deschamps se empeña en darle galones a las viejas glorias. Llegaba con el cartel de favorita y, por el momento, lo único que ha demostrado es estar a años luz de jugar de manera decente. Pese a ello, están prácticamente en octavos.

El estadio del RB Leipzig acogía el llamado a ser mejor partido de esta fase de grupos. La todopoderosa Francia –con Mbappé convaleciente en el banquillo– frente a una siempre temible Holanda, que bajo el mando de Koeman quiere levantarse y ser considerada candidata. Pero lo malo que tienen estos partidos entre grandes potencias a veces, es que las expectativas son tales, que acaban defraudando. Fue precisamente lo que pasó.

Y eso que comenzó movido. Frimpong le ganó fácil la espalda a la defensa y Maignan evitó el primero. Contestó Francia, con un Rabiot al que le temblaron las piernas y prefirió ceder a Griezmann en lugar de marcar él. El del Atlético no se lo esperaba y no acertó a mandarla al fondo de la red. La volvió a tener el rojiblanco instantes después, con un disparo que Verbruggen desvió a la esquina. Gakpo prolongaba el intercambio de golpes y permitía al portero del Milan volver a aparecer.

No había comenzado mal el partido, pero el ritmo, como era esperable, cayó. Es lo que pasa cuando tu centro del campo lo forman Kanté –que se divierte en Arabia Saudí– y la eterna promesa Rabiot, mientras que en el banquillo tienes un potencial tremendo liderado por Eduardo Camavinga y en el que también aparecen nombres como Coman o Barcola.

El juego de Francia empezó a ser más plano aún que contra Austria. Vivían de pequeños destellos de sus estrellas, que durante la primera parte apenas dieron fogonazos. Mientras tanto, el cuadro Oranje aguardaba cómodo a la espera de encontrar un desmarque de Frimpong o Gakpo a la espalda de la defensa, que no llegaba.

Ya en la segunda parte, insistía Deschamps en mantener a los mismos 11 y eso llevó a su selección a no dar ese paso adelante necesario para llevarse los tres puntos. Y no por no contar con acciones más que de sobra para ello. Al sinsentido de Dembélé centrando a la nada, tirando a la grada y perdiendo balones, se sumó a las dudas de Kanté y al desacierto de Griezmann.

Cuando más volcados estaban, llegó el susto en forma de gol en contra, aunque no subió al marcador por un fuera de juego posicional de Frimpong, que estorbó a Maignan claramente durante el disparo de Xavi Simons. Que no fuera concedido quizás animó a Deschamps a seguir sin hacer cambios, pese a que las sensaciones no eran buenas y el partido estaba ya en el 70′.

Cuando se animó a hacerlos, con un cuarto de hora por jugarse, lo que no tocó fue el centro del campo, donde su selección era incapaz de tejer más de tres pases con sentido seguidos, de encontrar profundidad y velocidad y donde le llevaba faltando físico varios minutos. Y así fue como murió el partido: con Francia dando pases intrascendentes y con Holanda disfrutando de su práctica clasificación sin sufrir y sin arriesgar.

Así jugó Holanda

Cedió el dominio del balón y esperó a tenerla para ganarle la espalda a la defensa francesa con su velocidad arriba. Frimpong y Gakpo pusieron en aprietos a los galos. Xavi Simons marcó en la única jugada reseñable de la segunda mitad, pero fue anulado por un fuera de juego posicional. A pesar del empate, Holanda puede darse por clasificada prácticamente.

Así jugó Francia

Mal. Quitando el intercambio de golpes –aunque contados– de la primera mitad, el partido fue un auténtico tostón. Y lo fue por un Deschamps que sigue siendo incapaz de comprender que es un crimen tener en pleno 2024 a Kanté como inamovible y eje sobre el que se vertebra su equipo cuando lleva nueve meses de vacaciones en Arabia. Así pasó, que se vio abrumado y superado cuando le cercaban futbolistas de verdad. Y Camavinga en el banquillo…

MVP: Antoine Griezmann

Por destacar a alguien, el mejor fue Antoine Griezmann. No estuvo nada efectivo, pero tuvo tres ocasiones más que claras para romper el insufrible empate entre Francia y Holanda. El del Atlético de Madrid, lejos de su mejor versión, perdonó dos mano a mano contra Verbruggen.