Vox no descarta entrar en el gobierno extremeño, pero matiza: «Hay tantas ‘guardiolas’ como ‘pepés’»

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, ha abierto este lunes la puerta a que su formación entre en los gobiernos autonómicos del Partido Popular, pero ha dejado claro que sólo lo harán si hay «garantías reales de cambio de políticas» porque, según ha ironizado, el PP tiene múltiples caras. «Parece que hay tantas Guardiolas como Partidos Populares», ha espetado, en referencia a los constantes cambios de posición de la formación que dirigente Alberto Núñez Feijóo.

Durante su intervención, el dirigente de Vox se ha referido a la entrevista concedida por la presidenta extremeña, María Guardiola, a OKDIARIO, en la que la dirigente popular se muestra cercana a las posiciones de la formación de Abascal. «Parece que está en sintonía hoy con Vox», ha reconocido Fuster, aunque ha recordado que en el pasado la presidenta extremeña ha atacado a Abascal y a Vox. «Parece que está desintonizada con la señora Guardiola que llamaba ‘señoro’ a Santiago Abascal».

Fuster ha señalado que su formación es necesaria para dar un vuelco a las políticas autonómicas por eso ha reconocido que si para que se produzca ese cambio tiene que entrar Vox en los distintos ejecutivos «así sea».

Ahora bien, pese a abrirse a entrar en los gobiernos si el PP se mueve «en la dirección correcta», el portavoz de la formación conservadora ha acusado al PP de ser «un partido no fiable» que practica «la estafa permanente». Según Fúster, los populares se mueven «a golpe de encuestas electorales», como ha demostrado recientemente con el Mercosur, las leyes de memoria histórica o las leyes ideológicas de género. «Un día dicen una cosa, votan una cosa y luego votan exactamente lo contrario», ha denunciado.

Fuster ha sido tajante al asegurar que «no basta con desterrar el sanchismo» ni con echar a Pedro Sánchez del Gobierno, «por muy necesario que sea». Para Vox, lo «vital para Extremadura, para Aragón, para España entera y para Europa» es «cambiar de políticas», en referencia a las autonomías donde gobierna el PP.

«No negociamos en ruedas de prensa»

Fuster ha querido dejar claro que Vox «no negocia en ruedas de prensa» ni «en entrevistas en los medios» ni tampoco con «opiniones de tertulianos». «Nosotros negociamos con seriedad un cambio de políticas», ha subrayado, marcando distancias con lo que considera estrategias mediáticas del PP.

El portavoz nacional ha insistido en que su formación no está «para sostener ambigüedades ni para ser la muleta de nadie». «Estamos para cambiar España de verdad. Para recuperar la soberanía, para acabar con el despilfarro político, para acabar con las leyes ideológicas, para poner el dinero donde haga falta en el mantenimiento de nuestras infraestructuras», ha enumerado.