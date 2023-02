Vox apremia al PP para que decida «con quién quiere ir al cine»

El vicepresidente primero de Vox, Jorge Buxadé, ha comparado la relación que su formación mantiene con el Partido Popular con la de un matrimonio. En este sentido, el dirigente del partido conservador ha dicho que tienen muy claro con quién pueden pactar y con qué partidos no pactarían jamás pero que eso es algo que se debería preguntar en Génova. «¿Con quién quieren ir al cine o a dar un paseo por El Retiro?», ha dicho Buxadé durante una rueda de prensa en la sede nacional de su partido en la calle Bambú.

Asimismo, el vicepresidente primero de Vox ha utilizado la historia de su matrimonio como referencia para advertir del error que supondría que ambos partidos no pactasen. «El tiempo que yo destiné para convencer a la que ahora es mi mujer. Si me hubiera dicho que no ahora no estaríamos casados y no tendríamos cuatro hijos», ha señalado Buxadé.

Ahora bien, el dirigente de la formación conservadora también ha criticado que los líderes del Partido Popular quieran «distanciarse» de Vox por una razón electoral cuando ellos únicamente están en lo que les importa a los españoles y no en hacer números de cara a las elecciones. Además, ha denunciado los comentarios críticos contra Vox de Margallo o Borja Sémper argumentando que «no lo entiende» y que los electores tampoco lo entienden.

En cuanto a la labor de Vox en caso de que pueda formar Gobierno con el Partido Popular a nivel municipal y autonómico, Buxadé ha defendido que cuando su partido está en el Gobierno «se hacen cosas que no se hacían» y se ha remitido a todas las políticas que Vox ha impulsado en Castilla y León. «Reducción de las subvenciones a los sindicatos, reducción del gasto político, ayudas a los sectores agrarios, programa de ayudas a la natalidad, defensa de la familia y de las mujeres embarazadas. Vox es un partido que tiene vocación de Gobierno», ha subrayado.

Por último, preguntado sobre la ofrenda floral de Pedro Sánchez al rey Hassan II de Marruecos, Buxadé ha alabado el gesto del jefe del ejecutivo porque «todos los jefes de Estado merecen un debido respeto aunque haya jefes de Estado más sátrapas y más sanguinarios» pero ha matizado que en todo caso no lo hizo en nombre de todos los españoles sino «en nombre de su móvil hackeado», es decir, según el líder de Vox por puro temor a las filtraciones que pueda hacer el país norteafricano.