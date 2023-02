El PP critica la «enésima presentación» del inexistente parque arqueológico del Puig de Sa Morisca

El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Calvià, Juan Antonio Amengual, criticó este viernes la «enésima presentación del proyecto de parque arqueológico del Puig de sa Morisca, sin que el gobierno municipal del PSOE haya iniciado hasta ahora ni un solo trabajo al respecto».

En una nota de prensa, el PP ha indicado que el alcalde y candidato del partido del PSIB a revalidar el cargo volvió a presentar el jueves el proyecto arqueológico. «La del jueves fue, al menos, la tercera vez que el PSOE presenta a lo grande el mismo proyecto», recordó el candidato del PP.

Según el PP, la primera fue el 13 de febrero de 2020 y, la segunda, el 25 de mayo de 2021. Además, han indicado que a ambas presentaciones asistió la presidenta del Govern, Francina Armengol, e incluso en la presentación de mayo «Armengol y su candidato llegaron a aventurar que el Museo Arqueológico abriría sus puertas durante 2022».

«Hecho que no sólo no se ha dado, sino que la primera fase del proyecto, la adecuación del Parque Arqueológico, todavía no se ha puesto en marcha pese a contar desde hace años con 1,6 millones de euros de financiación insular y autonómica para ejecutar ambas fases», advirtió Amengual.

Ante esta situación de presentaciones duplicadas y repetidas, el líder de los populares en Calvià se ha preguntado si el alcalde socialista, así como Cladera y Armengol, «no estarán apurando los plazos legales estipulados en la ley electoral para poner la primera piedra de la primera fase de proyecto arqueológico justo semanas antes de las elecciones municipales, insulares y autonómicas del próximo 28 de mayo».

En este sentido, Juan Antonio Amengual también destacó las «súbitas prisas» del alcalde y candidato socialista por iniciar la remodelación y mejora del Bulevar de Paguera.

«Pese a las reiteradas e históricas peticiones de vecinos, comerciantes y hoteleros al respecto, después de casi ocho años al frente del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Calvià sin haber hecho nada y a solo 114 días de las elecciones ahora anuncia a bombo y platillo unos trabajos que deberían haberse iniciado y concluido hace meses», ha concluido Juan Antonio Amengual.