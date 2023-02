La Casa Real marroquí nunca anuncia la presencia del rey en un acto hasta el último momento. Fuentes diplomáticas aseguran que Sánchez sabía desde hacía tiempo que Mohamed VI estaba en su resort de Gabón y que no parecía tener mucho interés en regresar. Es más, hace 48 horas Sánchez sabía ya con casi el 90% de seguridad que el monarca del país vecino no iba a estar en Rabat para agasajarle con un almuerzo o cena. En la cultura marroquí, no sólo en el ámbito diplomático, es muy habitual tratar con esmero y cortesía a los huéspedes. Esta vez no ha sido así.

El plantón de este miércoles de Mohamed VI a Sánchez mostró que al primero no le importa quedar mal con el segundo y que el segundo no escatima en recursos aunque la llamada RAN (reunión de alto nivel) se haya convertido en una mini cumbre reventada por el anuncio del rey, quien sabía las consecuencias que ello iba a tener en los medios de comunicación españoles y lo extremadamente negativo que resultaba para la proyección de Sánchez.

El presidente español llegó este miércoles a Marruecos con la chequera bien dispuesta para ofrecer un fondo de 800 millones de euros para financiar las inversiones que realicen las empresas españolas en Marruecos. Hasta ahora dicho fondo era de 400 millones, pero Sánchez tan dado a lanzar mensajes propagandísticos aseguró que era la mejor forma para que las compañías españolas aprovechen el «proceso de transformación y reformas» que impulsa el Gobierno de Rabat.

Las inversiones financiables han de estar centradas en los ámbitos de las energías renovables, desalinización y agua, infraestructuras y logística, industria e innovación, a lo que Sánchez añadió que «es una gran oportunidad para España contar con Marruecos como socio en el plan de desarrollo del hidrógeno verde» mientras exponía los lazos históricos que vinculan a los dos países.

Los lazos económicos entre España y Marruecos han crecido considerablemente durante los últimos tiempos, especialmente en el ámbito comercial, porque a la hora de hablar de inversiones en Marruecos, el principal socio sigue siendo Francia. Son precisamente las relaciones con el país galo las que reciben la mayor atención por parte de las autoridades marroquíes en la actualidad. En el último año, ha habido varios desencuentros entre ambos países, incluida lo que Marruecos considera una falta de definición en la posición francesa sobre el Sáhara -contrariamente al giro político de España con Pedro Sánchez a la cabeza de hace un año-.

El presidente francés, Emmanuel Macron, sostuvo una conversación telefónica con Mohamed VI hace un mes y los dos mandatarios quedaron en sostener una cumbre próximamente en Rabat. Cuesta creer que en dicha visita Mohamed VI no vaya a recibir al francés y le haga un desplante como a Sánchez.

Inversiones en Marruecos

Las inversiones más relevantes que recibe el país vecino van dirigidas a los sectores industrial, de la energía, textil y las infraestructuras, por lo que no queda claro si verdaderamente las empresas españolas que actualmente ya destinan recursos puedan verse beneficiadas de la nueva línea de crédito. El 16% de las compras que Marruecos hace en el exterior proceden de España, un 12% vienen de China, un 11% de Francia y un 7% de EEUU.