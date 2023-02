Mohamed VI se fue de vacaciones a Gabón justo antes de la llegada de Sánchez a Rabat

Mohamed VI ni siquiera estará en Marruecos durante la visita «histórica» de Pedro Sánchez al país, tal y como la ha calificado Moncloa después de encajar el plantón: no será recibido en el palacio real. El monarca marroquí había decidido previamente desplazarse a su palacio de lujo en Pointe-Denis (Gabón), donde ha pasado largas temporadas en los últimos meses. De hecho, la llamada con Sánchez se produjo desde allí.

No ha sido hasta este mismo miércoles, apenas una hora antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomase su vuelo a Rabat, cuando Moncloa ha conocido que Mohamed VI no recibirá al presidente español en su palacio real. Una recepción que no había sido confirmada todavía y que Moncloa esperaba con cierta tensión, temiendo que podría darse un plantón que afectase a la imagen de la cumbre.

El plantón, como adelantó OKDIARIO, se ha producido. El monarca marroquí, que no anuncia oficialmente sus salidas del país, no estaba siquiera en el país. Se encuentra en el estuario de Komo, en Gabón, donde tiene una de sus propiedades más lujosas. Una mansión en la zona paradisiaca de Pointe-Denis.

Tras la llamada con Sánchez, el gabinete del rey marroquí ha emitido un comunicado: «Su Majestad el Rey Mohammed VI, que Dios le asista, ha mantenido hoy una conversación telefónica con Su Excelencia Don Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno español. Durante esta calurosa entrevista, Su Majestad el Rey, que Dios le asista, se congratuló de la evolución, en la concertación, la confianza y el respeto mutuo, de la nueva fase de la asociación bilateral desde el encuentro del 7 de abril de 2022 entre el Soberano y el Presidente del Gobierno español. Los compromisos contenidos en la Declaración Conjunta adoptada con aquella ocasión se han aplicado sustancialmente».

Mohamed VI da por bueno, en su comunicado, lo avanzado por España en las relaciones bilaterales desde ese 7 de abril en el que se confirmó, por parte del Gobierno de Sánchez, el giro histórico sobre la posición española en el Sáhara Occidental. Ese clima de amistad esperaba refrendarse en esta cumbre que, sin embargo, ha terminado con plantón real.

Plantón

Mohamed VI confirma los peores presagios de Moncloa, cuya tensa espera por esa llamada adelantó OKDIARIO: el rey de Marruecos no recibirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a Rabat para la gran cumbre bilateral entre ambos países. Un gesto que en el Gobierno han encajado con sorpresa y «decepción», pues confiaban en una cumbre «histórica». Mohamed VI, que ni siquiera estará en el país durante la visita oficial, emplaza a Sánchez a volver a Rabat próximamente para reunirse con él, a lo que el presidente «ha aceptado», según Moncloa.

Moncloa llevaba varios días esperando la confirmación oficial del momento en el que Sánchez sería recibido por el monarca marroquí. De hecho, la agenda del presidente de este miércoles estaba vacía a partir de las seis de la tarde, cuando el socialista tiene previsto clausurar un foro económico y empresarial entre empresas de ambos países. Se esperaba, desde Moncloa y Exteriores, que fuese en ese momento cuando el Palacio Real anunciase la recepción inminente por parte de Mohamed VI.

Sin embargo, en una llamada que han mantenido Mohamed VI y Sánchez este miércoles, anunciada por Moncloa, el monarca marroquí le ha confirmado que no habrá encuentro y le ha instado a volver próximamente al país para ser recibido.