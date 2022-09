La Audiencia Provincial de Madrid rechaza la petición de Podemos que solicitó imputar a Elena Collado, coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, y a la delegada de Hacienda y Personal del Ayuntamiento, Engracia Hidalgo, en el procedimiento que investiga la presunta estafa en los contratos de material sanitario durante la pandemia.

Así, el tribunal ratifica la resolución del magistrado instructor Adolfo Carretero quien rechazó citar a estas dos altos cargos del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida tras descartar de forma rotunda los delitos de estafa agravada y tráfico de influencias, al tiempo que aclaró que «no existe el más mínimo indicio» de la cooperación necesaria, complicidad o encubrimiento por parte de la responsable de compras del Consistorio de la capital.

Además, el juez Adolfo Carretero negó que Elena Collado conociera a Luis Medina y Alberto Luceño, investigados en esta causa. «No consta que percibiese dinero alguno de los mismos, sino más bien lo contrario, pues fue engañada por los comisionistas, quienes le ocultaron que inflaron el precio de una forma desmesurada».

De este modo, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid se pronunció en consonancia con los argumentos esgrimidos por la Fiscalía, que manifestó en su escrito que, «para cualquiera que analice objetivamente el material obrante en las diligencias y, en particular, los mensajes dirigidos por ella al investido, Alberto Luceño, resulta evidente que Elena Collado no tuvo en ningún momento intención de causar un quebranto al erario público», al tiempo que advirtió que no tiene sentido que su declaración se produzca en calidad de investigada porque ella «fue la principal engañada».

El juez Carretero rechazó también la petición de Podemos para Engracia Hidalgo, que solicitó que declarase como imputada por prevaricación. «Resulta totalmente ajeno al presente procedimiento, enjuiciar la naturaleza del convenio firmado por el Ayuntamiento y la Funeraria, sin que exista prueba de que se utilizó ad hoc en estos contratos para eludir el control de pagos anticipados por la intervención municipal», indicó. En ese caso, acotó el juez, sería necesario imputar a todos los firmantes del Convenio, «lo que es además descabellado», y requeriría una «investigación prospectiva».

Por estos motivos, el juez citó a Elena Collado y Engracia Hidalgo en calidad de testigo en procedimiento, en lugar de como investigadas, y ahora la Audiencia Provincial ha ratificado la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid.

Primo del Almeida

Esta misma semana la Audiencia Provincial de Madrid también rechazó la petición de los socialistas de imputar al primo de José Luis Martínez-Almeida, Carlos Martínez-Almeida, en el caso de las mascarillas. En un auto, al que tuvo acceso OKDIARIO, el tribunal manifestó que «no puede atribuírsele la comisión de delito alguno».

Así, los magistrados añadieron que: «No se encuentra en la causa, ni tampoco se ha aportado en el recurso, la realidad de indicios sólidos que permitan mantener la imputación de tráfico de influencias que se sostiene, como tampoco sobre la existencia de una eventual estafa, que exigiría un concierto de voluntades al efecto».

El primo del alcalde de Madrid declaró como testigo -y no como imputado como pretenden los partidos de izquierda- en mayo en el caso de las mascarillas y desmontó las falsas acusaciones de Podemos, PSOE y Más Madrid. El testigo aseguró al juez Adolfo Carretero que su participación en la presunta estafa en los contratos de material sanitario se limitó a facilitar un correo electrónico genérico que estaba a disposición de cualquiera en internet y que, para ello, en ningún momento habló con el regidor de la capital.

En concreto, Martínez-Almeida detalló en sede judicial que, a finales de marzo de 2020, recibió una llamada de María Díaz de la Cebosa en la que le indicó la intención de un antiguo alumno, Luis Medina, de colaborar con la Administración Pública en el suministro de mascarillas. Una llamada tras la que el primo del alcalde, abogado de profesión, se puso en contacto con la coordinadora general de Alcaldía a quien le une una amistad de más de 15 años y quien le facilitó un correo electrónico genérico habilitado por el Consistorio para recibir ayudas y donaciones de material sanitario.