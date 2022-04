La coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, expresó, en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción, su máxima colaboración para esclarecer el contrato con Luis Medina y Alberto Luceño para la compra de material sanitario. Collado rechazó tener conocimiento del cobro de comisiones por parte de estos empresarios: «Si oigo la palabra comisión inmediatamente lo pongo en conocimiento de la Policía porque es lo que hay que hacer», manifestó la alto cargo municipal, según se recoge en el sumario del caso al que ha tenido acceso OKDIARIO.

La comparecencia como testigo de Elena Collado tuvo lugar en marzo del pasado año. Collado se puso a disposición de la Fiscalía para todo lo que fuera necesario, tanto en su explicación de los hechos de los que tenía conocimiento como en cualquier documentación que pudiese aportar. Anticorrupción llegó a requerir mails, contratos y, en definitiva, todo el expediente administrativo de la operación que ahora investiga un juzgado madrileño para dilucidar si los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño inflaron el coste de material sanitario con comisiones millonarias para estafar al Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida.

La declaración de Collado duró poco menos de una hora y, durante la misma, el fiscal le preguntó por el papel de Luceño, el empresario que contactó con el Ayuntamiento por mail y con el que ésta encargada municipal negoció la compra de un millón de mascarillas, guantes de nitrilo y test anticovid. El fiscal pregunta: «¿Cuál es el interés de Alberto Luceño en esta operación? Es decir, ¿qué se llevaba él de esta operación?», a lo que Collado responde: «Yo entendía que quería de verdad ayudar a Madrid, había tanta gente ayudando, donando… que yo lo metí en el mismo saco. Y es que, además, luego donaron 20o.000 mascarillas».

El fiscal Luis Rodríguez prosigue intentando aclarar el papel de Luceño y formula una nueva pregunta: «¿Él decía: me voy a llevar tanto dinero porque soy comisionista, porque soy intermediario o porque las fábricas son mías o el producto es mío?». Collado explica que sabía que las fábricas en China no eran suyas pero que «entendía que sí eran fábricas con las que habitualmente trabajaba». «Jamás me dijo… si oigo la palabra comisión lo pongo inmediatamente en conocimiento de la Policía», declaró, rotunda, la jefa municipal de compras, encargada en esas fechas por Martínez-Almeida de adquirir material sanitario. Collado añade en un momento de la declaración que Luceño «no dio ninguna explicación sobre comisiones».

El fiscal también pregunta sobre la donación de 183.000 mascarillas al Consistorio. Collado explica: «Cuando ya estaba cerrado el contrato, lo habíamos pasado por el Consejo y ya nos quedaba sólo la recogida (…). De pronto un día me llamó Alberto (Luceño), seguimos hablando muy a diario, y me dice que había hablado con Luis Medina y que habían decidido donar 238.000 mascarillas al Ayuntamiento para nuestro personal, de las cuales 50.000 querían que fueran Hospital Ramón y Cajal (…). A mí me pareció buenísima idea y lo comenté con mi llegada a la delegada de Emergencias (…). Nos pareció fantástico, habíamos tenido decenas de donaciones».

Sobre la fallida compra de guantes de nitrilo, Collado también relata: «Es lo peor que me ha pasado en mi vida administrativa (…), son guantes enormemente espesos y que llegan hasta aquí (señala a su codo), que son los que se utilizan en las pandemias (…). Entonces el precio nos pareció adecuado, incluso bajo». Cuando el material llegó y se comprobó que no era el que habían pedido, Collado habló con Luis Medina: «Fue el día más largo de mi vida pero en ocho o diez horas la empresa de Malasia nos había devuelto los cuatro millones y pico de euros».

Según adelantó OKDIARIO ya el empresario Luis Medina aseguró al fiscal Anticorrupción que no tiene relación alguna con el alcalde de Madrid y que sólo recibió de un mensaje del regidor a través de WhatsApp para agradecerle la donación.