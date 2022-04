El coro mediático de PSOE, Podemos y Más Madrid, personados en la causa de las mascarillas, manipula una llamada de José Luis Martínez-Almeida al empresario Luis Medina para tratar de inculparle. Apuntan que el alcalde de Madrid se implicó en los contratos que investiga la Justicia por contener comisiones exageradas. Sin embargo, el regidor llamó al comisionista cuando el contrato ya estaba firmado y la conversación telefónica se produjo para agradecer una donación de 183.000 mascarillas al Consistorio.

Esa conversación no es nada nueva ya que el propio Almeida reconoció en rueda de prensa que la llamada se produjo, pero la razón, como puntualizó, era agradecerle la donación de material sanitario. El alcalde llamó a todos y cada uno de los empresarios que hacían este tipo de aportaciones altruistas durante aquellos días de marzo de 2020 en el momento más dramático de la pandemia.

Almeida nunca ha negado haber hablado con el empresario y ya dijo en la rueda de prensa el pasado jueves: «Insisto, efectivamente hablé una vez con Luis Medina y fue porque hizo una donación de 183.000 mascarillas al Ayuntamiento de Madrid e igual que hacía con todos los donantes llamé a Luis Medina». «En ningún momento tuve conocimiento ni directa ni indirectamente de este contrato», aclaró el primer edil.

Conversación del sumario

En este contexto, el sumario del caso recoge una conversación entre el otro empresario comisionista, Alberto Luceño, y una responsable de compras del Ayuntamiento, Elena Collado. Ésta última exige explicaciones al empresario sobre los contratos. En este punto, Luceño escribe por WhatsApp: «Ya me ha dicho Luis que le llamó Almeida». Sin embargo, no fue una llamada centrada en el contrato, sino en la donación que incluía el contrato.

«Buenas, Elena. Confirma cuando enviáis contratos firmados, please», dice Luceño. A lo que responde la responsable del Ayuntamiento: «Mira a ver si está todo correcto en los contratos». «Perfecto. Gracias. Ya me ha dicho Luis (Medina) que le llamó Almeida», contesta Luceño. «Pues he estado cinco horas con un material requisado y no me he enterado», replica Elena Collado, molesta con la frase de su interlocutor.

Fuentes municipales, en la misma línea, trasladan a OKDIARIO que «el alcalde dijo que el pedido llega a mediados de abril, pero llama a Medina en marzo, cuando le informan de que donarán 183.000 mascarillas al Ayuntamiento. Es el mismo agradecimiento que el alcalde trasladó a todos aquellos que donaron material sanitario durante aquellos días al ayuntamiento. En este tema el principal perjudicado es el ayuntamiento y ya nos hemos personado para intentar recuperar todo el dinero».