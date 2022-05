El primo del alcalde de Madrid, Carlos Martínez-Almeida, ha declarado este jueves en el caso de las mascarillas y ha desmontado las falsas acusaciones de Podemos, PSOE y Más Madrid. El testigo ha asegurado al juez Adolfo Carretero que su participación en la presunta estafa en los contratos de material sanitario se limitó a facilitar un correo electrónico genérico que estaba a disposición de cualquiera en internet y que, para ello, en ningún momento habló con el regidor de la capital.

En concreto, Martínez-Almeida ha detallado en sede judicial que, a finales de marzo de 2020, recibió una llamada de María Díaz de la Cebosa en la que le indicó la intención de un antiguo alumno, Luis Medina, de colaborar con la Administración Pública en el suministro de mascarillas. Una llamada tras la que el primo del alcalde, abogado de profesión, se puso en contacto con la coordinadora general de Alcaldía a quien le une una amistad de más de 15 años y quien le facilitó un correo electrónico genérico habilitado por el Consistorio para recibir ayudas y donaciones de material sanitario.

Tal y como publicó OKDIARIO, el email aparecía más de 200 veces en la red. La propia web del Ayuntamiento en su ficha correspondiente al órgano Coordinación General de la Alcaldía incluye este email como la vía de entrada oficial. «Datos de localización y contacto. Dirección calle Montalbán, 1, planta 4ª, 28014, Madrid. Barrio: Los Jerónimos. Distrito: Retiro. Teléfono: 010. Correo: [email protected]», se detalla. Se indica que las competencias de este órgano son: «tareas de coordinación general; la secretaria general técnica, la asesoría jurídica; organización y régimen jurídico; gabinete de alcaldía; protocolo; gabinete de comunicación; oficina digital; relaciones con otras Administraciones; coordinación de la representación institucional internacional del alcalde, (…)».

Un correo genérico

Por otra parte, el Consistorio en sus redes sociales promocionó este email. «Ayuntamiento y Comunidad habilitan un sistema de donaciones de material para luchar contra el Covid-19. Puedes dirigirte al 010 o escribir a [email protected] si quieres donar. ¡PÁSALO!», publicaron desde el Palacio de Cibeles. Gracias a estos mensajes se canalizaron donaciones por valor de millones de euros.

El primo del alcalde cuenta que, pasados unos días, Luis Medina le llamó y le preguntó si el correo electrónico era correcto puesto que no había recibido respuesta. El testigo afirmó que la dirección era la correcta y éste tampoco le insistió para que hiciera una gestión adicional. Carlos Martínez-Almeida no tenía ninguna intención de ayudar a Medina por lo que no valoró la utilidad que podría tener para el Duque de Feria dicho email de carácter público.

Del mismo modo, el familiar de Almeida ha afirmado que María Díaz de la Cebosa tampoco le presionó de modo alguno para que ayudara a Medina. Ésta, ha añadido, tiene «una extrema vocación de ayuda por lo que lo más natural era que quisiera contribuir» en una etapa clave durante la pandemia provocada por el Covid-19.