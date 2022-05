El juez Adolfo Carretero rechaza las pretensiones de Podemos y el Grupo Mixto y no imputa a Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, en el caso de las mascarillas. En un auto,al que ha tenido acceso OKDIARIO, el magistrado acuerda citarle como testigo el próximo jueves a las 10:00 horas. Del mismo modo, el Ministerio Público se opuso a citarle como investigado en un escrito en el que despejó toda duda sobre su supuesta participación en la presunta estafa en los contratos de material sanitario y calificó la petición de los partidos de la oposición de «infundada».

El juez Carretero asegura que no imputará al primo de José Luis Martínez-Almeida puesto que no ha cometido ningún delito, tampoco el de tráfico de influencias contemplado en el artículo 429 del Código Penal. «Nada de lo anterior consta en la presente causa, salvo que Carlos Martínez-Almeida se limitara a proporcionar a Luis Medina el correo electrónico de la encargada de las compras sanitarias del Ayuntamiento, Elena Collado, quien fue la que negoció y firmó en nombre de la Funeraria Municipal, y por

tanto del Ayuntamiento de Madrid, los mencionados contratos», afirma.

Del mismo modo, añade, tampoco consta que el primo del alcalde «presionase en modo alguno a Collado, ni que le obligase a ésta a llamar al investigado Luis Medina porque alegase su condición de primo del alcalde, por lo que debe mantenerse su condición de testigo hasta este momento procesal, siendo conveniente su testimonio para conocer el modo en que los investigados contactaron con la persona encarga de la contratación en el Ayuntamiento de Madrid».

El instructor se ha pronunciado en línea con la Fiscalía, que rechazó solicitar la declaración del primo del alcalde por considerarla «irrelevante» a efectos de la investigación. «No existe ningún indicio de que su conducta, que se limitó a facilitar los datos de contacto de la persona que gestionaba en el Ayuntamiento de Madrid la compra de material sanitario, pueda haber constituido un delito de tráfico de influencias», rezaba el escrito.

La responsable de compras

El magistrado ahora tiene que resolver si imputa a la responsable de compras, Elena Collado, tal y como ha solicitado el PSOE, Podemos y el Grupo Mixto en una campaña emprendida contra el alcalde de la capital.

Sin embargo, el Ministerio Público ya se ha pronunciado al respecto. En concreto, en el caso de la responsable de compras del Consistorio, el fiscal argumenta que, «para cualquiera que analice objetivamente el material obrante en las diligencias y, en particular, los mensajes dirigidos por ella al investigado, Alberto Luceño, resulta evidente que Elena Collado no tuvo en ningún momento intención de causar un quebranto al erario público», al tiempo que advierte que no tiene sentido que su declaración se produzca en calidad de investigada porque ella «fue la principal engañada».

Por otra parte, ha señalado el Ministerio Público, el delito de malversación que pedían imputarle exige que el autor tenga facultades para administrar los caudales públicos, «condición que no poseía Collado, pues era una simple consejera de la sociedad que realizó el acto de disposición». A este respecto, el Ministerio Público ha advertido que, de prosperar la petición del Grupo Mixto, habría que llamar en calidad de investigados a todos los miembros del consejo de administración de la funeraria municipal, de la que forman parte miembros de PSOE y Más Madrid.