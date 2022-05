La Fiscalía rechaza las pretensiones de PSOE, Podemos y Grupo Mixto y no pedirá la imputación ni de Elena Collado, coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, ni de Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de la capital. En un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Ministerio Público despeja toda duda sobre su supuesta participación en la presunta estafa en los contratos de material sanitario y califica la petición de los partidos de la oposición de «infundada».

En concreto, en el caso de la responsable de compras del Consistorio, el fiscal argumenta que, «para cualquiera que analice objetivamente el material obrante en las diligencias y, en particular, los mensajes dirigidos por ella al investido, Alberto Luceño, resulta evidente que Elena Collado no tuvo en ningún momento intención de causar un quebranto al erario público», al tiempo que advierte que no tiene sentido que su declaración se produzca en calidad de investigada porque ella «fue la principal engañada».

Por otra parte, señala el Ministerio Público, el delito de malversación que pedían imputarle exige que el autor tenga facultades para administrar los caudales públicos, «condición que no poseía Collado, pues era una simple consejera de la sociedad que realizó el acto de disposición». A este respecto, el Ministerio Público advierte que, de prosperar la petición del Grupo Mixto, habría que llamar en calidad de investigados a todos los miembros del consejo de administración de la funeraria municipal, de la que forman parte miembros de PSOE y Más Madrid.

Por ello, pide que la declaración de la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid se produzca en calidad de testigo.

Carlos Martínez-Almeida

La Fiscalía también rechaza solicitar la declaración de Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde, por considerarla «irrelevante» a efectos de la investigación. «No existe ningún indicio de que su conducta, que se limitó a facilitar los datos de contacto de la persona que gestionaba en el Ayuntamiento de Madrid la compra de material sanitario, pueda haber constituido un delito de tráfico de influencias», se puede leer en el escrito. Así, el Ministerio Público señala que la imputación de Carlos Martínez es «totalmente infundada».