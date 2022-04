Luis Medina, el hijo menor de Naty Abascal y el Duque de Feria, ha declarado este lunes en calidad de investigado ante el juez Adolfo Carretero por el caso de las mascarillas, en el que se investiga una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra-venta de material sanitario durante la pandemia. OKDIARIO ha tenido acceso al acta de la declaración del imputado. En la misma aparece reflejada que el aristócrata ha reconocido ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid que no informó al Consistorio de José Luis Martínez-Almeida que cobraría una comisión por intermediar en la operación para la venta de mascarillas, test y guantes. «La comisión la paga el vendedor» en referencia a la sociedad Leno de Malaysia, ha aclarado.

En el acta, Medina asegura que «iba a desempeñar una serie de funciones, pero no pactamos las comisiones. Entendí que me iba a tocar un tercio. No se habla de comisión hasta que la operación no es viable, pero la comisión la paga el vendedor –en referencia a Leno– y se firma un documento de confidencialidad que te prohíbe decir nada». Y ha añadido: «En cualquier operación de compra-venta nunca se dicen las comisiones».

No conocía al primo de Almeida

Del mismo modo, el empresario ha reconocido ante el juez que no conocía al primo del alcalde Almeida. «Yo soy bróker de materias primas –carne, alimentación, minería…etc.– y hasta que empezó la pandemia no me he dedicado a productos sanitarios. A Alberto (Luceño) le conozco por trabajo y, en esa época –durante el estado de alarma–, nos empiezan a llamar contactos que tenemos. Él me dice que tiene proveedores de materiales sanitarios en China y yo buscaba a gente que le pudiera interesar. A mí me pasa el contacto de Carlos Martínez-Almeida una amiga en común, María Díaz de la Cebosa, que es la directora de la universidad americana CIS, The College for International Studies, en la que yo estuve un año y tenemos buena relación. Esta señora me dio el teléfono de Carlos Martínez-Almeida, que no conocía de nada a este señor», ha asegurado Medina en sede judicial.

«Llamé a Carlos Martínez-Almeida y le dije que teníamos material sanitario para vender y que, al ser primo del alcalde, imaginé que podría darme algún contacto con el Ayuntamiento. Éste me dio un email», ha añadido.

Hay que recordar que, en última instancia, el Ayuntamiento de Madrid remitió a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño a un correo electrónico genérico que, tal como pudo comprobar OKDIARIO, estaba a disposición de cualquiera en internet. El email aparecía más de 200 veces en la Red. En lugar de darles un trato preferente, entraron al Consistorio por la ventanilla ordinaria para todos los empresarios.

Medidas cautelares

El juez Adolfo Carretero ha acordado la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la comparecencia en sede judicial cada 15 días para Luis Medina y Alberto Luceño, los dos investigados por la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario durante la pandemia, tal y como habían pedido las acusaciones populares en nombre del PSOE, Podemos y Más Madrid. El consistorio de la capital y la Fiscalía no habían solicitado la adopción de medidas cautelares.

Ambos empresarios han acudido este lunes a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar ante el juez instructor en calidad de investigados por los presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y, en el caso de Medina, también de alzamiento de bienes. El hijo menor de Naty Abascal y el Duque de Feria ha declarado durante cerca de cuarenta minutos y ha respondido únicamente a las preguntas del juez, mientras que Luceño ha terminado en un cuarto de hora.

Esta ha sido la primera vez que tanto Luis Medina como Alberto Luceño han comparecido en sede judicial desde que, en noviembre de 2020, la Fiscalía Anticorrupción abriera diligencias tras constatar un «sobrecoste de aproximadamente el 50%» en los contratos de venta de material sanitario a la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.

En concreto, relata la querella, en marzo de 2020, los querellados «actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China». De estas operaciones, que costaron al consistorio de José Luis Martínez-Almeida cerca de 10,8 millones de euros, los ahora investigados obtuvieron unos beneficios cercanos a los seis millones de euros.