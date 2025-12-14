Sánchez dejará atada la cúpula fiscal: Delgado y García Ortiz han colocado a 18 de los 37 miembros

Los ex fiscales generales del Estado Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, nombrados por el Gobierno de Pedro Sánchez, han dejado colonizada la cúspide de la Carrera Fiscal con afines para la próxima década. Entre ambos han colocado a 18 de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en la Junta de Fiscales de Sala, compuesta por 37 miembros.

La UPF es la asociación a la que ambos pertenecen, así como la nueva fiscal general, Teresa Peramato, quien tomó posesión del cargo el pasado jueves tras la dimisión de García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados.

Entre los nombramientos se encuentran cuatro ex presidentes de la UPF, como son la propia Peramato, María José Segarra, Dolores Delgado y Emilio Sánchez Ulla, así como un ex vocal del Consejo Fiscal, Fernando Rodríguez Rey.

Equiparable a magistrado del Supremo

El puesto de fiscal de Sala es equiparable al de magistrado del Tribunal Supremo en la Carrera Judicial en categoría y con una remuneración igual. Se trata de un cargo vitalicio hasta la jubilación y con el que automáticamente se pertenece a la Junta de Fiscales de Sala, con voz y voto, la cual es presidida por quien ostenta el cargo de fiscal general.

Dicho órgano asistirá a Peramato en materia doctrinal y técnica sobre formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal, resolución de consultas, elaboración de las memorias y circulares, preparación de proyectos e informes que deban ser elevados al Gobierno, y sobre asuntos de calado que la máxima representante de la Fiscalía estime someter a su conocimiento y estudio.

Por ejemplo, en octubre de 2024, Álvaro García Ortiz, tras ser imputado por el Supremo por revelación de secretos contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y anunciar que no iba a dimitir, sometió a votación de la Junta de Fiscales de Sala este asunto y la mayoría apoyó su continuidad. Sin embargo, en el Consejo Fiscal, la mayoría le solicitó que abandonara el cargo al considerar que era lo mejor para el Ministerio Público.

Además, en junio de 2024, la Junta de Fiscales respaldó por 19 votos a favor, 17 en contra y una abstención el criterio de García Ortiz de apoyar ante el Supremo la aplicación de la ley de amnistía a todos los delitos de los líderes del procés. Asimismo, la Junta de Fiscales de la Sala del Supremo avaló en junio de 2024 la tesis del fiscal general de que se aplicara la amnistía a los miembros de los CDR acusados de terrorismo.

Los fiscales de Sala de la UPF

Antes de la llegada de Delgado a la Fiscalía General, la Junta de Fiscales de Sala estaba integrada por 31 fiscales: 11 eran de la UPF, 11 no asociados y 9 de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la Carrera.

Durante el mandato de Delgado y García Ortiz, los fiscales de Sala han ascendido a 37, de los cuales son 18 de la UPF, siete de la AF y 12 no asociados. Actualmente, hay dos vacantes por jubilación.

En concreto, Delgado nombró a otros 9 de su asociación y García Ortiz a 9 más, de los cuales dos ya se han jubilado, como es el caso de Antonio Vercher y Pilar Barrera; uno de ellos falleció, Luis del Río, nombrado por Delgado fiscal de Sala de Seguridad Vial, mientras que Teresa Peramato, que fue nombrada por Delgado fiscal de Sala contra la Violencia sobre la mujer, y por García Ortiz fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, ahora preside el órgano al ser fiscal general.

Los nombrados por Delgado que actualmente están en la Junta son:

Esmeralda Rasillo , jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía, quien, además, fue directora general en el Ministerio de Justicia con Delgado.

Beatriz Sánchez Álvarez , fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería.

María José Segarra Crespo , fiscal de Sala Coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores y ex fiscal general del Estado.

María Ángeles Sánchez Conde , teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, quien ya era anteriormente fiscal de Sala.

Luis Manuel López Aranguez , fiscal de Sala Jefe de la Sección Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Manuel Martín-Granizo Santamaría , fiscal de Sala jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

Álvaro García Ortiz, quien en 2021 fue promovido a la categoría de Fiscal de Sala y nombrado fiscal jefe de la Secretaría Técnica delito doloso. de la Fiscalía General del Estado. Tras dejar el cargo de fiscal general, seguirá en la Junta como fiscal de Sala. Sin embargo, como ha informado recientemente OKDIARIO, tendría que ser expulsado de la Carrera Fiscal al haber cometido un

Los nombrados por García-Ortiz son:

Ana García León , jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía.

María Eugenia Prendes Menéndez , fiscal de Sala Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer.

Teresa GIsbert Jordá , coordinadora de Menores de la Fiscalía.

Isabel Rodríguez Mateo , fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo.

Miguel Ángel Aguilar García , fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación.

Dolores Delgado García , fiscal de Sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía.

Fernando Rodríguez Rey , fiscal de Sala Coordinador de Delitos Económicos de la Fiscalía, el cual ya era fiscal de Sala antes, y fue vocal del Consejo Fiscal por la UPF y fiscal jefe de la Secretaría Técnica por Segarra.

Emilio Sánchez Ulled, fiscal de Sala Coordinador de Delitos contra la Administración Pública, quien fue presidente de la UPF en 2008.

Sólo dos de la asociación mayoritaria

En las últimas elecciones al Consejo Fiscal, tan sólo dos de los 9 puestos elegidos por la Carrera Fiscal de la candidatura de la UPF. La carrera les va retirando el apoyo, pero ellos se van colocando a dos manos.

Durante el periodo de ambos al frente de la Fiscalía, los únicos fiscales de Sala de la AF que han nombrado son Jesús Tirado Estrada, fiscal de Sala de lo Contencioso-Administrativo, y Francisco Jimenez-Villarejo, fiscal de Sala de Cooperación Internacional, si bien los otros peticionarios que aspiraban a dichos puestos también eran de la AF.

Por tanto, el espíritu de Delgado y García Ortiz sigue en la Fiscalía, dado que ha nombrado a todos estos fiscales de Sala de su asociación, quienes presumiblemente prestarán un apoyo incondicional a Peramato.

Las consecuencias serán que maneja la cúspide de la Carrera, tanto en destinos tan importantes, así como en las circulares, consultas y todo lo que planifica la Carrera, ya que tiene que pasar por la Junta de Fiscales de Sala para su aprobación.

La reforma que pretende hacer el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, además de atribuir muchas más funciones a la fiscal general de las que ahora tiene, propone que el contrapeso interno sea la Junta de fiscales de Sala.