El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha vuelto a «cambiar de opinión» sobre Cataluña. En 2021, Sánchez negó que fuese a conceder una amnistía a los políticos catalanes procesados por la Justicia porque «no es posible». Ahora recula después de que haya pactado con ERC y Junts esta medida para ganarse sus votos y poder revalidar su cargo. «Cataluña está muchísimo mejor, tenemos que continuar en esa senda de trabajar por la convivencia, y ahí va a estar el PSOE», ha asegurado este martes.

El 15 de septiembre de 2021, Pedro Sánchez se reunió con el presidente del Govern, Pere Aragonés, en el Palau de la Generalitat. En su comparecencia ante los medios, descartó conceder esta medida al independentismo. «Tenemos posiciones muy distintas en el ámbito de cómo resolver esta crisis. Es evidente que para el independentismo, el referéndum y la amnistía, pues es su propuesta. Y para nosotros, pues evidentemente, ni el referéndum ni la amnistía es posible», afirmó el dirigente socialista.

«La propuesta de los independentistas es la amnistía y la autodeterminación. Bueno, por la misma regla de tres, yo puedo decir que eso no es una propuesta a ojos del Gobierno de España. Para mí, la propuesta es la Agenda del Reencuentro y creo además, que el Gobierno de España está haciendo un esfuerzo para ese reencuentro. Me explico. Cuando tomamos las medidas de gracia, yo dije que teníamos que volver a aquel punto en el que dejamos de escucharnos las partes; y eso es lo que estamos haciendo: volver a tratar de reencontrarnos», aseveró Sánchez.

Hace un mes, Pedro Sánchez también descartó aplicar una amnistía. Lo hizo el pasado 20 de julio, a escasos días de las elecciones generales del 23J. «Qué pedía el independentismo? ¿La amnistía es un indulto condicionado? Entiendo que estamos en campaña y tienen que decir estas cosas… Pero el independentismo pedía la amnistía, pedía un referéndum de autodeterminación y no ha habido amnistía y no habrá referéndum de autodeterminación», aseguró en una entrevista a Al Rojo Vivo de La Sexta.

Ha pasado menos de un mes de esta entrevista en la que Sánchez afirma que el independentismo no tendrá nunca un referéndum ni la amnistía.

Un día después, volvió a insistir en que esta medida no entraba dentro de sus planes. «No es algo futurible, ya llevo cinco años gobernando. El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido, lo que han tenido son indultos condicionados, en los que se han mantenido las penas de inhabilitación al ejercicio del cargo público para los líderes del llamado procés», sostuvo en declaraciones a La Hora de La 1 de TVE.

Sánchez: «Ningún referéndum de independencia tiene cabida en la Constitución» https://t.co/W2XU5eYbgg#LHPedroSánchez https://t.co/uZpJB7KWW0 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 21, 2023

«Convivencia»

Este martes, Pedro Sánchez ya admite abiertamente que la amnistía sí que está dentro de sus planes para contentar a ERC y Junts. «Cataluña está muchísimo mejor, tenemos que continuar en esa senda de trabajar por la convivencia, y ahí va a estar el PSOE. No me corresponde a mí decir si es constitucional o no, sino al Tribunal Constitucional», ha afirmado en rueda de prensa tras reunirse con Felipe VI en el marco de su ronda de contactos.

«El diálogo es el método y la Constitución, el marco», ha apostillado, sin descartar en ningún momento esta medida, que no está recogida en la Constitución.