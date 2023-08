El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y los ex presidentes Carles Puigdemont, Quim Torra, José Montilla y Jordi Pujol se han reunido este lunes en Codalet (Francia) en un acto de homenaje a Pau Casals con motivo del 50 aniversario de su muerte, organizado por la Universitat Catalana d’Estiu (UCE).

Los presidentes han llegado a la abadía de Sant Miquel de Cuixà por separado y han sido recibidos por la comunidad eclesiástica y por cientos de asistentes al acto, que han proclamado consignas independentistas a su llegada, ante el beneplácito de los religiosos.

Todos posaron juntos en una foto que tiene a un doble condenado por desobediencia como Torra, al prófugo Puigdemont, que está procesado por el mismo delito que Torra además de malversación, y a un procesado por organización criminal, Jordi Pujol.

En sus discursos, el público ha aplaudido y gritado «independencia» y, en el caso de Montilla, han silbado y reprochado su discurso cuando hablaba de «diálogo y pactos», en referencia al apoyo de partidos independentistas a la investidura del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

Aragonés ha asegurado que la «represión aún perdura, hasta el punto que afecta al president Puigdemont». «Y le quiero dar la bienvenida», ha dicho el jefe del Govern. «Tenemos un conflicto político pendiente de resolver que no es a causa de la represión, sino de la incapacidad del Estado de reconocer el derecho a la autodeterminación», ha apuntado a la vez que se ha reafirmado en la amnistía y un referéndum como vías para superar el conflicto.

El discurso de Puigdemont, por su parte, ha pedido pensar «en el país». «Cuando pedimos que el catalán sea una lengua de Europa, una lengua viva al lado de las otras lo hacemos siguiendo el mismo hilo que las generaciones que nos precedieron, pero pensando en los otros y no solo en nosotros, de la misma manera que hizo Pau Casals, sin buscar una salida personal para él mismo», ha aclarado.

En honor a Pau Casals, el acto ha acabado con la sardana Sant Martí del Canigó del autor catalán y posteriormente ha sonado Els Segadors, con los asistentes en pie.

Al finalizar el evento, los presidentes han charlado alejados de la prensa, a excepción de Jordi Pujol, que ha permanecido sentado y ha salido acompañado por su clan familiar.

Los políticos han salido de la abadía de Sant Miquel de Cuixà aclamados por los asistentes, que han aplaudido también a la presidenta de Junts, Laura Borrás, asistente al acto y por la que también han pedido la amnistía, pues fue condenada por trocear contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) cuando dirigía esta entidad pública para favorecer a un amigo.

Primer acto de Puigdemont

Es el primer acto oficial de Puigdemont en Francia desde que la Justicia europea le retirara la inmunidad al ex presidente de la Generalitat. Puigdemont pudo salir de Waterloo (Bélgica), donde está prófugo, para acudir al acto porque, aunque el Tribunal General de la UE le retiró la inmunidad como eurodiputado el mes pasado, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decidió no reactivar la orden europea de detención, toda vez que la decisión puede ser recurrida por el ex presidente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Lo que no puede pisar es suelo español sin ser detenido, a la espera que Pedro Sánchez le solucione también ese asunto, dentro del marco de las negociaciones de investidura para el Gobierno autodenominado de progreso.