Sánchez ya admite la amnistía que le piden los golpistas: «Hay que trabajar por la convivencia»

Pedro Sánchez protagoniza un nuevo giro de guión y ya blanquea la amnistía que le exigen los partidos separatistas para mantenerse en La Moncloa. Este martes, preguntado expresamente por el asunto tras reunirse con Felipe VI, el candidato socialista a la investidura ha defendido, textualmente que «Cataluña está muchísimo mejor, tenemos que continuar en esa senda de trabajar por la convivencia, y ahí va a estar el PSOE. No me corresponde a mí decir si es constitucional o no, sino al Tribunal Constitucional». El presidente en funciones ha insistido en que «el diálogo es el método y la Constitución, el marco», sin descartar en ningún momento esta medida, que no está recogida en la Constitución.

De esta forma, Sánchez deja en manos del Tribunal Constitucional la decisión sobre un previsible recurso, en el caso de que una ley de amnistía prospere. Cabe recordar que el tribunal, presidido por Cándido Conde-Pumpido cuenta con una mayoría de magistrados de izquierdas, lo que le permitirá superar sin aparentes obstáculos ese recurso. Como ya ha publicado este periódico, Moncloa lleva semanas trabajando en una propuesta para dar un anclaje legal a la amnistía, con el aval de Conde-Pumpido.

La amnistía general, que haría olvidar penalmente el golpe separatista ocurrido en Cataluña en el año 2017, es una de las condiciones que ERC y Junts han puesto como «imprescindible» para que sus catorce diputados puedan facilitar la elección de Pedro Sánchez. Superada la pantalla de los indultos, que permitió la salida de prisión de los principales líderes del procés, el PSOE asume una vez más el marco mental de los separatistas y va un paso más allá, aceptando dejar sin efectos jurídicos todo lo que ocurrió durante el mayor desafío democrático a las instituciones del Estado. Junts, además, quiere que esa amnistía abarque desde el año 2013 hasta la actualidad, y que incluya también la condena por corrupción a la ex presidenta del Parlament Laura Borràs, condenada a cuatro años de cárcel.

Investidura

Durante el encuentro que ha mantenido con el Rey, en el Palacio de la Zarzuela, Sánchez se ha ofrecido para ser candidato y someterse al debate de investidura, pese a contar con menos apoyos asegurados que Alberto Núñez Feijóo.

Sánchez asegura que se ve capaz de lograr «la mayoría suficiente» para ser investido, como a su juicio se vio en la conformación de la Mesa del Congreso. «Sólo hay una mayoría parlamentaria posible, una mayoría progresista liderada por el PSOE. No hay otra alternativa que reeditar un Gobierno de progreso», ha proclamado.

En rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa, el socialista ha señalado que el proceso de investidura «no es un trámite de exhibición, sino que tiene la finalidad de lograr la mayoría suficiente», y a su juicio la posible alternativa del PP es «baldía» y su investidura resultaría «fallida». «Feijóo tiene un techo y nosotros partimos de un suelo», ha resumido.

Eso sí, ha garantizado que el PSOE respetará cualquier decisión que adopte el Rey, que esta tarde recibirá al líder del PP y ganador de las elecciones.