Prohens en OKLÍDERES: «No tengo ninguna duda de que Vox aprobará los Presupuestos de Baleares»

La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, ha participado este jueves en el II Foro Económico de OKDIARIO, donde ha mostrado total confianza en que Vox va a apoyar sus Presupuestos para 2024. «No tengo la menor duda que se va a cumplir con lo pactado y se van a aprobar los Presupuestos», ha afirmado.

La presidenta balear, que ha protagonizado un coloquio con el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha insistido en que quiere ser «respetuosa» con los procesos internos que está atravesando Vox, después de las desavenencias que está atravesando Vox Baleares con la dirección del partido en Madrid.

Prohens ha subrayado la importancia de sacar adelante las cuentas del próximo año porque, de lo contrario, su Gobierno se vería abocado a trabajar el próximo año con unos Presupuestos prorrogados de la ex presidenta balear Francina Armengol.

La presidenta ha presumido de tener una «muy buena relación con Vox» y ha asegurado que sus votantes le merecen «el mayor de los respetos». Unas declaraciones que se enmarcan dentro de la polémica que atraviesa la formación de Santiago Abascal después de que Vox Baleares no respetara la postura de la dirección nacional y no retirara en el Parlamento autonómico la propuesta de la libre elección de lengua, sabiendo que el PP no la iba a apoyar al no haber podido presentar enmiendas, y no aprobara después del techo de gasto.

Marga Prohens ha asegurado que esa ampliación del techo de gasto que, de momento, Vox no le ha aprobado, dará paso a unos Presupuestos que van a tener unas «prioridades» que cumplen con lo pactado con Vox para la investidura.

Respecto a esa libre elección de lengua en los colegios de Baleares, medida firmada en el pacto de investidura entre el PP y Vox y que estos últimos quieren aplicar en su totalidad desde ya, Prohens ha explicado que hay que implementar esta medida de forma «sensata» y dando «pasos firmes». «Si introduces una reforma en la educación y no lo haces bien tiene un mal final para los hijos», ha opinado.

Partiendo de esa base, ha asegurado que va a cumplir con el compromiso adquirido con Vox para que los padres tengan opción a la libre elección de lengua en los colegios y terminar con la dictadura lingüística del catalán, pero ha matizado que lo va a hacer de forma progresiva. «Mi compromiso es que los estudiantes de baleares puedan elegir», ha asegurado.

En ese sentido, ha indicado que necesitan los presupuestos para hacerlo y, en general, ha enfatizado que necesitan los Presupuestos para poder llevar a cabo todos «los avances» que quiere desarrollar su Gobierno.

Cuando ya se han cumplido los primeros 100 días de su Ejecutivo, Prohens ha recordado que en este tiempo ya han eliminado al 100% el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos.