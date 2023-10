Ayuso en OKLÍDERES: «El pacto de la poltrona de Sánchez será la mayor inmoralidad de la democracia»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado este jueves el II Foro Económico de OKDIARIO, donde ha sentenciado que el «pacto de la poltrona» que va a firmar Pedro Sánchez va a ser «la mayor inmoralidad y deslealtad de la democracia», al tiempo que ha vaticinado que el presidente del Gobierno en funciones «tendrá que rendir cuentas por lo peor que se puede juzgar a un gobernante: por traicionar a su nación».

Ayuso ha lamentado que España tiene que hacer frente, no sólo a las dificultades de la inestabilidad mundial, sino a los «enemigos de nuestra prosperidad». «Tenemos a los enemigos dentro, son Pedro Sánchez y sus socios en este siniestro ‘pacto de la poltrona’, a cambio de la misma continuidad España y de sus instituciones», ha afirmado.

La presidenta madrileña, que ha sido presentada en Hotel Palace de Madrid por el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha criticado que ese «pacto de la poltrona» que han firmado Sánchez y Yolanda Díaz incluye «230 medidas, que a la hora de esquilmar a autónomos y pequeñas empresas está muy detallado, pero ni una sola mención a la amnistía».

«Sánchez es ya un lastre para la economía española, pero en combinación con Sumar, resultan letales. Es la fórmula mortal para argentinizar nuestra economía y arruinar a empresas y ciudadanos», ha opinado.

Díaz Ayuso está convencida de que Pedro Sánchez va a lograr ser investido presidente del Gobierno porque «está todo ya pactado» y a lo que estamos asistiendo ahora los españoles es a «una pantomima diaria». Para la líder del PP de Madrid el hecho de que Carles Puigdemont sea ahora «la persona que manda en España», como le ha planteado Eduardo Inda, es una situación «anómala y humillante».

«Hace un año avisé de la estrategia de la carcoma de Sánchez y sus socios: la de ir minando las instituciones y las garantías constitucionales hasta que, cuando fuésemos a recurrir a ellas, no quedase nada. Todas estarían destruidas, deslegitimadas o colonizadas por afines al poder. No me equivoqué. Estamos en una situación límite», ha lanzado la presidenta, antes de asegurar que los españoles pueden «contar con Madrid» que estará para hacer frente a «todos los desafíos que vengan, ofreciendo prosperidad, estabilidad, trabajo, lealtad, buenas ideas y soluciones».

Presupuestos

En este sentido, ha avanzado que los próximos Presupuestos de la Comunidad de Madrid, que se presentarán en los próximos días, van a ser los «más potentes de la Comunidad de Madrid en toda su historia» con un incremento del 20% y superando los 27.500 millones.

«Les adelanto que vamos a hacer una inversión histórica en Sanidad, que recibirá más de 10.000 millones, y en Educación, con más de 6.400 millones. Pero todas las consejerías recibirán una cantidad mayor. La Comunidad de Madrid va a destinar en los próximos Presupuestos unos 100 millones de euros a combatir el desempleo entre los jóvenes», ha avanzado la jefa del Gobierno madrileño.

Arnaldo Otegui

En otro orden de cosas, Isabel Díaz Ayuso ha censurado el papel de Bildu en la política española. «Me cuesta creer que quienes cometieron los delitos más graves contra la vida y la libertad, que quienes impusieron un régimen corrupto de extorsión, miedo y asesinatos en el País Vasco, que quienes expulsaron a decenas de miles de vascos de su tierra, vayan a decidir ahora el futuro de España», ha manifestado.

Ayuso ha proclamado que el líder de Bildu, Arnaldo Otegui, es «el mejor ejemplo de que, en la España de Sánchez, matar, secuestrar o extorsionar tiene premio; te da galones para llegar a las instituciones».

«Alternar con terroristas te hace indiferente al dolor. Por eso, acabas consintiendo que una de tus ministras se manifieste con asociaciones afines a Hamás, mientras Hamás comete los crímenes más atroces y retiene a 200 rehenes», ha apostillado.

Inmigración ilegal

Respecto a la llegada de inmigrantes ilegales a la Comunidad de Madrid sin que el Gobierno de Sánchez haya informado, la presidenta ha asegurado que «esto pasa cuando uno está a su supervivencia y no a los problemas reales de España».

«¿Qué puede salir mal cuando quien ostenta la Presidencia de turno de la Unión Europea, en lugar de estar protegiendo las fronteras de la Unión y de tu país está a todo lo contrario? No sé lo que nos encontramos y lamento no tener mucha más información de cuántos inmigrantes han entrado», ha indicado.

Ayuso ha recordado que el presidente de Canarias llevaba «mucho tiempo avisando en las conferencias de presidentes y en otras muchas reuniones acerca de la situación que se estaba viviendo en las islas», mientras que Pedro Sánchez no «hacía nada».

«Cuando el problema ya se ha desbordado y ya le superan las imágenes, que es lo único de lo que viven, es cuando ha tomado una medida como ésta, con nocturnidad para quitárselos de encima, pero no para ayudarles, ofrecerles soluciones o proteger las fronteras», ha criticado.