El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está ultimando sus Presupuestos de Madrid para el próximo 2024, unas cuentas que ha tenido que elaborar «a ciegas» porque el Gobierno de Pedro Sánchez no ha informado a las comunidades autónomas de cuál será el montante de las entregas a cuenta de los recursos del sistema de financiación autonómica.

Desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid critican que el Ejecutivo no ha dado esa cifra a los gobiernos autonómicos, incluido el madrileño, sin «ninguna justificación». Aunque desde Moncloa se amparan en el hecho de estar en funciones para no revelar este dato, que normalmente se conoce a finales de julio o principios de agosto, lo cierto es que el Gobierno madrileño esgrime que no tiene nada que ver una cosa con la otra.

«El valor de las entregas a cuenta atiende a un criterio técnico, son matemáticas, sin ninguna carga política. El dinero que te corresponde es el que te corresponde», explican fuentes del departamento encabezado por Rocío Albert, que también indican que es una cifra independiente a los Presupuestos Generales del Estado.

Por tanto, no entienden en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no haya proporcionado ese dato para poder elaborar los Presupuestos de Madrid del próximo año con todas las cartas sobre la mesa.

Debido a esta situación, la Comunidad ha tenido que elaborar sus cuentas para el 2024 con estimaciones de organismos oficiales y con estimaciones internas, pero no con la cifra oficial. Así, estas van a ser especialmente «prudentes» y con «margen» para poder tener margen de actuación si hay «desviaciones» para no salirse del «equilibrio presupuestario».

Además, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ha incidido en esa prudencia a la hora de elaborar las cuentas porque las reglas fiscales por parte de la Unión Europea parece que se van a volver a restablecer y, por tanto, tendrán que cumplirlas.

Con las estimaciones, el Gobierno autonómico ha elaborado unos Presupuestos, que presentará en los próximos días, con un crecimiento «importante». Cabe recordar que esos ingresos a cuenta desconocidos aún para el 2024 han ido incrementándose progresivamente a lo largo de los últimos años. En 2023 la cifra que percibió la Comunidad de Madrid ascendió a 17.287,14 millones de euros, mientras que en 2022 fue de 15.754,70 millones de euros y en 2021 de 14.992,82 millones de euros.

Sea cual sea la cifra final que percibirá la Comunidad de Madrid, la Consejería de Economía se ha fijado como objetivos cumplir con el equilibrio presupuestario y seguir teniendo la deuda más baja de todas las comunidades autónomas del régimen común.

Presupuestos 2024

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso va a presentar en los próximos días sus Presupuestos para 2024. Estas serán las primeras cuentas que la presidenta sacará adelante en solitario gracias a la mayoría absoluta de la que goza en la Asamblea de Madrid desde las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo.

Los últimos Presupuestos que trató de aprobar Ayuso antes de esa cita con las urnas fueron los correspondientes a 2023 que, sin embargo, finalmente no lograron aprobarse por la negativa de Vox a apoyarlos.