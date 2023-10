Escrivá acusa a Ayuso de «xenofobia» por decir que el Gobierno trata a los inmigrantes «como fardos»

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de hacer declaraciones «falsas» y con un tono «xenófobo e insolidario» sobre la llegada de inmigrantes ilegales a la región capitalina sin que el Gobierno de Pedro Sánchez informara al Ejecutivo madrileño.

Casi 48 horas después de que Díaz Ayuso acusara al Gobierno de tratar a los inmigrantes «como fardos», Escrivá ha respondido calificando las palabras de la presidenta autonómica de «absoluta falsedad».

El ministro lanzado su tardía réplica a través de las redes sociales donde también ha opinado que las declaraciones de Ayuso son un «insulto intolerable a las ONGs que, colaborando con el Ministerio de inclusión, Seguridad Social y Migraciones, realizan un trabajo excepcional para la acogida de inmigrantes».

Para el ministro, la «toxicidad» de la declaración de Ayuso es «máxima» porque combina «falsedades» con un tono «xenófobo, escondido con habilidad tras un aparente humanitarismo: nadie quiere que le sorprendan con ‘fardos’» y también «insolidario con Canarias» al hablar de «la península y no de España».

“A los inmigrantes no se les puede tratar como fardos que se van dejando por la península” según @IdiazAyuso. Más allá de su absoluta falsedad, es un insulto intolerable para las ONGs que, colaborando con @inclusiongob, realizan un trabajo excepcional en la acogida de inmigrantes — José Luis Escrivá (@joseluisescriva) October 25, 2023

A continuación, José Luis Escrivá se ha preguntado en otro mensaje qué resulta «más peligroso» si la «xenofobia sutil y larvada de las declaraciones de Ayuso» o la versión «al pan y al vino vino» de su compañero de partido, Rafael Hernando, en referencia a las declaraciones del diputado por Almería en las que afirmaba que «el gobierno Sanchista ha decidido colaborar con el negocio organizado por las mafias del tráfico ilegal de personas, convirtiéndose en el último eslabón de la cadena».

Antes de agregar que 358 de estas personas han sido «alojadas en un hotel del Toyo en Almería». «Avión y hotel de lujo en la UE. Y con tus impuestos», concluía su mensaje en redes sociales.

El gobierno Sanchista ha decidido colaborar con el negocio organizado por las mafias del tráfico ilegal de personas, convirtiéndose en el último eslabón de la cadena 358 han sido alojadas en un hotel del Toyo en Almería Avión y hotel de lujo en la UE. Y con tus impuestos — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) October 24, 2023

Respuesta del Gobierno

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid, Ana Dávila, ha contestado a las acusaciones del ministro acusándole de carecer de una «política de inmigración responsable».

«Lo que no es responsable es la actuación de su gobierno, ministro, que carece de una política de inmigración responsable, de colaboración con las comunidades autónomas y los municipios, facilitando la necesaria integración», ha escrito en sus redes sociales antes de matizar que las ONG hacen «una tarea extraordinaria». «No manipule declaraciones», ha pedido a Escrivá en referencia a las declaraciones de Ayuso sobre inmigrantes llegados a Madrid sin su conocimiento.

Lo que no es responsable es la actuación de su gobierno, ministro, que carece de una política de inmigración responsable, de colaboración con las CCAA y los municipios, facilitando la necesaria integración. Las ONG hacen una tarea extraordinaria. No manipule declaraciones. https://t.co/yV5o3OdPL7 — Ana Davila (@adavimu) October 25, 2023

Poco después también se ha pronunciado sobre las palabras del ministro del portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García, quien las ha calificado como «gruesas» y ha acusado al Gobierno de España de estar demostrando «una vez más, su ineficacia a la hora de abordar uno de los problemas que tiene nuestro país y la propia Unión Europea». «Que no busque culpables fuera de su propio gabinete», ha apostillado.

Declaraciones de Ayuso

«Creo que a los inmigrantes no se les puede tratar como fardos que se envían y se van dejando por la Península. Pero el Gobierno no se hace cargo de nada, no nos dice a las comunidades autónomas cuántas personas son o cómo les vamos a atender», manifestó el pasado lunes la presidenta madrileña, dando una de las primeras voces de alarma sobre la falta de coordinación del Ejecutivo de Pedro Sánchez con las autonomías a la hora de repartir a los inmigrantes ilegales llegados a Canarias.

«Para variar no hemos sido informados absolutamente de nada, por lo menos hasta ahora. Nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros hasta la fecha», lamentó Díaz Ayuso, quien también se preguntó qué va a hacer el Gobierno «para defender las fronteras».

«También es importante saber qué va a hacer el Gobierno para defender las fronteras, qué está haciendo para frenar estas oleadas de personas que están en esta situación irregular y que, por tanto, ello supone un problema para ellas mismas y para todos los demás», señaló. «Yo me temo que será otra negligencia de Marlaska con la inmigración, pero espero equivocarme», apostilló la jefa del Ejecutivo madrileño sobre el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, uno de los ministros responsables del dispositivo.