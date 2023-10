El grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid va a tratar de impulsar un pacto para bloquear el porno en los teléfonos móviles de los menores de edad. Los de Rocío Monasterio han presentado una Proposición no de Ley (PNL) en la que solicitan que se sumen a este «pacto digital» tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid como todos los grupos de la Cámara autonómica, las entidades sociales y las empresas digitales.

En la exposición de motivos de la propuesta, Vox explica que «los casos de violaciones grupales a menores de edad no son un fenómeno aislado» y cada vez se producen «con mayor frecuencia». Entre las causas encuentran «la banalización de las relaciones sexuales y la falta de control parental sobre los adolescentes, aunque también la sexualización precoz de los niños y el hecho de que los menores de edad tengan más facilidad para acceder a contenidos pornográficos a través de las nuevas tecnologías».

Vox recuerda que hoy en día los niños pueden visualizar con mucha facilidad contenido sexual no apto para su edad. De acuerdo con datos de la Comisión Europea, un 15% de los menores de entre 10 y 17 años que navegan por internet están expuestos a alguna propuesta sexual y un 34% se encuentra con contenido de esta índole que no ha buscado. «Esta situación, unida a los contenidos sexualmente sugerentes que se emiten a través de redes sociales, canciones, videoclips, etc, crean una situación muy complicada», incide el partido.

Vox afirma que los niños tan pequeños «no están preparados emocionalmente para entender lo que están viendo, de modo que acaban desarrollando conductas sexuales de alto riesgo que implican graves consecuencias como el contagio de ETS, embarazos no deseados, difusión de imágenes y degradación de su autoestima, entre otras».

La formación liderada a nivel nacional por Santiago Abascal alerta de que ha detectado que la propagación de la pornografía entre niños y jóvenes ha supuesto un incremento de los abusos sexuales en esa franja de edad. «Los abusos sexuales no sólo se producen de los adultos a los niños, sino también entre jóvenes, que han visualizado mucha pornografía a través de las tecnologías, y donde las diferentes prácticas invitan a utilizar a la mujer como un objeto sexual».

«La visualización de contenidos pornográficos de alto riesgo, induce a algunos jóvenes a identificar modelos donde la diversión es mayor cuando el sexo se practica en grupo y, en ocasiones, bajo efecto de las drogas, donde no hay voluntad para llevar a cabo el acto sexual por la víctima», ahonda el texto de la propuesta de Vox.

Además, la exposición de motivos advierte que los jóvenes encuentran que «no sólo es reforzante el hecho de llevar a cabo estos actos degradantes, sino también colgarlos y compartirlos a través de la tecnología». «Todas estas causas provocan que se tienda a normalizar algo que es claramente perjudicial para los niños, con consecuencias muy graves para ellos y para nuestra sociedad», concluye la propuesta presentada por Vox en la Asamblea de Madrid para bloquear el porno en los teléfonos móviles de los menores de edad.