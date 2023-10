Las diputadas de Vox abandonan la Asamblea por «machismo» tras acusarles el PSOE de estar «por cuota»

Las diputadas de Vox han abandonado el Pleno de la Asamblea de Madrid este jueves después de que el diputado del PSOE Santiago Rivero dijera que estaban ahí «por cuota».

«A ustedes no les gustan las políticas de cuotas pero, probablemente, sin las políticas de cuotas que hizo el Gobierno socialista, la inmensa mayoría de las mujeres de Vox que son diputadas no lo serían», ha lanzado el diputado socialista en el marco del debate de una Proposición No de Ley sobre personas trans.

«Si se van al Congreso tienen un grupo parlamentario en el que predominan los hombres porque la mayoría de sus cabezas de lista son hombres», ha agregado el parlamentario. Unas declaraciones por las que la portavoz de Vox en la Cámara, Rocío Monasterio, ha pedido la palabra, puesto que, ha considerado, atentaban contra el decoro de su grupo.

Monasterio ha explicado al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, que el diputado del PSOE ha dicho que «las mujeres diputadas de Vox no estaríamos aquí si no fuera por cuota». «Es intolerable que en este Pleno se diga eso, es intolerable», ha incidido la líder madrileña del partido de Santiago Abascal.

Sin embargo, Ossorio no le ha concedido la palabra porque, según ha explicado, la petición de Monasterio no encajaba dentro del artículo que ha esgrimido para hablar. El presidente de la Asamblea ha argumentado que, si no, «íbamos a tener alusiones por el artículo 114 continuas», después de que esta mañana haya dado la palabra por este artículo tanto al Partido Popular como a Más Madrid.

Una actitud que no ha sentado nada bien a Rocío Monasterio, quien ha criticado en redes sociales que el PP tolere los ataques de los socialistas a las mujeres de Vox. «Desde el PSOE nos atacan a las mujeres de VOX y desde el PP se les tolera. Feministas de postureo», ha escrito.

Desde el PSOE nos atacan a las mujeres de VOX y desde el PP se les tolera. Feministas de postureo.#Dignidad pic.twitter.com/O22k4V4FtV — Rocio Monasterio (@monasterioR) October 19, 2023

Después de lo ocurrido, las diputadas de Vox -Rocío Monasterio, Ana María Cuartero, María Belén González, Isabel Pérez y Ana María Velasco- han decidido salirse del hemiciclo en señal de protesta y no estar presentes durante las votaciones. «Solo creen en el feminismo si las mujeres son de izquierda», ha sentenciado Monasterio.

Artículo 114

El artículo 114 está siendo esgrimido en los últimos plenos con mayor frecuencia que de costumbre, pero la decisión final de si se permite hablar siempre la tiene el presidente de la Asamblea.

Este artículo señala en su primer apartado que «cuando, a juicio de la Presidencia, en el desarrollo de un debate se hicieran alusiones que impliquen juicios de valor o inexactitudes que afecten al decoro o dignidad de la persona o conducta de un Diputado, podrá concederse al aludido el uso de la palabra, por tiempo no superior a tres minutos, para que este, sin entrar en el fondo del asunto en debate, conteste estrictamente a las alusiones realizadas».

En su segundo epígrafe indica que «no se podrá contestar a las alusiones sino en la misma sesión. No obstante, si el Diputado aludido no estuviera presente en la sesión en la cual las alusiones se hubieran producido, podrá contestar a las mismas en la sesión siguiente».

Para finalizar, señala que «cuando las alusiones afecten al decoro o dignidad de un Grupo Parlamentario, la Presidencia podrá conceder a un representante de aquel el uso de la palabra por el mismo tiempo y en iguales condiciones a las establecidas en los apartados anteriores».