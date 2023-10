Echenique, desatado contra Yolanda Díaz: «Vuelve la vieja política, vuelve la mentira»

Pablo Echenique, el que fuera portavoz de Podemos, arremete contra Yolanda Díaz, líder de Sumar, en una publicación en redes sociales diciendo que «vuelve la vieja política, vuelve la mentira». El militante de la formación morada la acusa de no haber informado a Podemos sobre las negociaciones con el PSOE.

Dijo que no había intervenido en Andalucía. Que Sumar iba a hacer primarias. Que no había vetado a Irene Montero. Y ahora dice que Podemos conocía su acuerdo con Sánchez. Vuelve la vieja política, vuelve la mentira. Y todos los periodistas lo saben, aunque pocos lo digan. pic.twitter.com/n2sYfo2gnP — Pablo Echenique (@PabloEchenique) October 25, 2023

La enésima batalla entre Sumar y Podemos tiene su origen en las declaraciones de este martes de Irene Montero. La número dos de Podemos afirmó que no sabían nada del pacto: «No tenemos información del detalle del acuerdo». Se negaba a valorarlo porque no había tenido tiempo de examinarlo: «Cuando leamos el documento podremos hacer valoraciones».

La respuesta de Yolanda Díaz este miércoles no se ha hecho esperar. Desde Bruselas, apunta que los podemitas sabían de este acuerdo «desde el minuto uno» e incluso que «forman parte del acuerdo».

Dardo de Echenique

Sin embargo, el antiguo portavoz de Podemos en el Congreso rechaza estas explicaciones desde su cuenta personal y acusa a la vicepresidenta del Gobierno de que con ella volvía «la mentira».

En su mensaje, Echenique enumera todas las veces que Yolanda Díaz ha faltado a la verdad. Alude a que «dijo que no había intervenido en Andalucía»; ironiza con que «Sumar iba a hacer primarias», que «no había vetado a Irene Montero» y que ahora «Podemos conocía su acuerdo con Sánchez». Además dijo que «los periodistas lo saben aunque pocos lo digan».

Echenique ha compartido una publicación del antiguo diputado de Podemos, Pedro Honrubia, en la que se explica por qué Sumar considera que ya había informado a Podemos. La publicación aclara que la formación de Díaz se lo había comunicado a Nacho Álvarez, miembro de Podemos que dio el salto a Sumar.

En otra publicación de Honrubia que también comparte Echenique, comparan esta circunstancia de forma irónica con el Tamayazo y hace una alusión a un posible transfuguismo de Álvarez a Sumar. Dice que si Podemos sabía del acuerdo porque Sumar avisó a Álvarez, entonces «el PSOE estaba informado del Tamayazo» porque Tamayo era del PSOE.

Iglesias vapulea a Sumar

La coalición en la izquierda más extrema está en un momento de máxima tensión después de que Pablo Iglesias también se haya unido a los ataques a Sumar. Primero, ha criticado a Ada Colau en su columna de Ara. De ella dijo que sufría una «frustración autoritaria» después de que la que fuera alcaldesa de Barcelona amenazara a Podemos con quitarle subvenciones si no apoyaba el pacto de Sumar.

Luego, en declaraciones a RAC1, el ex vicepresidente añade que Nacho Álvarez «trabaja como negociador para Sumar y da cuentas a Sumar». El que fuera líder de la formación morada explica que «Podemos no ha formado parte de esas negociaciones». Y explica que eso se debe a que «Sumar no ha querido contar con Podemos» y que tampoco van a tenerlos en cuenta para formar Gobierno.

Eso sí, Pablo Iglesias cree que los votos a favor de los morados «no están en duda» y piensa que los que cuando algunas fuerzas de la izquierda «sobreactúan», en referencia a Sumar, al decir que no están asegurados, «provocan risa» en el adversario político.