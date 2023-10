El hasta ahora diputado balear de Vox Francisco José Cardona ha solicitado este jueves su baja del grupo parlamentario y se mantendrá como diputado no adscrito. Cardona así lo ha explicado a los medios de comunicación después de presentar el correspondiente escrito en el registro del Parlament. Cardona ha expresado que su pertenencia a Vox se ha vuelto «inviable». El menorquín ha presentado su dimisión de todos sus cargos orgánicos del partido.

El enfrentamiento entre Cardona y la dirección de Vox Baleares se inició el pasado martes cuando defendió aplazar la presentación de la propuesta sobre la libre elección de lengua en la enseñanza con la finalidad de consensuarla con el PP. Al mismo tiempo defendió que Vox permitiera la aprobación del techo de gasto, paso previó a la presentación y debate de los presupuestos. La misma postura mantenía la dirección nacional de Vox después de mantener una conversación con el PP.

Vox Baleares no respetó el acuerdo de Madrid y finalmente decidió no retirar la propuesta sobre la libre elección de lengua sabiendo que el PP no la iba a apoyar al no haber podido presentar enmiendas. El PP se abstuvo y en respuesta Vox no aprobó el techo de gasto.

El enfrentamiento de Cardona con la dirección del grupo parlamentario se tradujo al día siguiente en la destitución del primero como portavoz adjunto y sus sustitución por Sergio Rodríguez. Ya esta semana se supo que Cardona había mantenido al menos dos encuentros con la presidenta del Govern, y del PP balear, Marga Prohens, a espaldas de la dirección de Vox. Estos encuentros se produjeron en pleno enfrentamiento entre el PP y Vox por el calendario sobre la implantación de la libre elección de lengua en la enseñanza.

La situación de Cardona dentro del grupo parlamentario de Vox devino en insostenible. De hecho, ya lo era a principios de semana cuando la portavoz, Idoia Ribas, decidió modificar la distribución de los escaños y enviar a Cardona a un extremo.

Este jueves, Cardona ha anunciado ya oficialmente que abandona el grupo parlamentario de Vox y lo ha hecho con duras declaraciones contra el partido. «Mi dignidad personal y la de mi familia está por encima de este sainete». El diputado menorquín ha insistido en que siempre había mostrado lealtad hacia su partido y que le le ha pagado con deslealtad.

Cardona ha defendido sus encuentros con Marga Prohens para hablar de los presupuestos.

Cardona ha desvinculado su reunión con Prohens con la posibilidad de dar el salto al PP. Cardona ha insistido en que la baja de Vox es una decisión personal que no responde a ningún acuerdo con ningún partido.

El hasta ahora diputado de Vox ha asegurado que las instrucciones del partido eran «precisas» en relación a la imposición de la libre elección de lengua de manera progresiva a lo largo de la legislatura y la aprobación del techo de gasto y ha asegurado desconocer el motivo del cambio de criterio. En este sentido, ha recordado el fracaso del TIL de José Ramón Bauzà, que pretendió implantarlo «de un día para otro».

Tampoco ha sabido explicar cómo la cúpula nacional ha pasado de apoyar la aprobación del techo de gasto a aceptar el cambio de postura en el contexto de la iniciativa sobre la libre elección de lengua.

Cardona ha revelado, además, que había y hay más compañeros, aunque son minoría dentro del grupo parlamentario y del propio partido que pensaban como él. «Tomarán sus decisiones» ha añadido.

Vox le pide el acta

La formación de Santiago Abascal, ha dicho, le habría pedido el acta de diputado, pero ha insistido en que seguirá en el trabajando por los menorquines y los vecinos de Mahón, de donde es concejal.

El exdiputado de Vox ha negado su condición de tránsfuga asegurando que su compromiso es con los menorquines que le votaron. De hecho, ha afirmado que «estuvo haciendo la campaña electoral prácticamente solo».

Cardona ha rechazado igualmente las últimas intervenciones parlamentarias de sus hasta ahora compañeros que, ha argumentado, han excedido la cortesía parlamentaria. «Los chantajes y las coacciones son inaceptables y los acuerdos están para cumplirse. No es el camino cuando se tiene un acuerdo firmado», ha añadido. Según Cardona, Vox, sin una amplia mayoría no puede pretender que se impulsen todas las medidas de su programa.

Las exigencias de Vox al PP

Todo esto sucede después de que Vox Baleares y la dirección nacional del partido hayan acordado este miércoles exigir a la presidenta balear, Marga Prohens, que presente ya una propuesta «mínima», han subrayado fuentes de la formación, para la implantación de libre elección de lengua en Baleares, con el fin de desencallar la aprobación del techo de gasto, y poder así, iniciar la tramitación para su aprobación de unos presupuestos generales de 2024.

Las mismas fuentes de Vox Baleares han negado a su vez que hayan recibido una «llamada al orden» de la dirección nacional del partido en relación a este desencuentro con sus socios del PP, tras la reunión en Barcelona entre el secretario general, Ignacio Garriga, y representantes del partido en las Islas, entre ellos, la portavoz parlamentaria, Idoia Ribas.