Entrevistas, debates y mítines, así se presenta la semana de Pedro Sánchez, a sólo seis días de las elecciones generales del 23 de julio. El panorama no es halagüeño para la izquierda, que el domingo se juega continuar en el Gobierno cuatro años más, por eso el presidente del Gobierno no va a parar de conceder entrevistas esta semana. Hablará con numerosos medios y periodistas, pero no lo hará en OKDIARIO. Y es que, a pesar de que este periódico lo intentase en varias ocasiones, Sánchez se ha negado a ser entrevistado por este diario. Aquí podrá ver las preguntas que OKDIARIO le habría hecho al presidente del Gobierno si hubiese aceptado nuestra propuesta.

En muchas de las entrevistas que ha hecho en las últimas semanas, el presidente aseguraba que él nunca ha mentido, sino que «ha cambiado de opinión», por eso desde aquí nos gustaría preguntarle lo siguiente:

– ¿Podría decirnos algún compromiso sobre el que podamos tener la certeza de que después no va a cambiar de opinión?

Uno de esos «cambios de opinión» del líder del PSOE tienen que ver con los pactos. Antes de llegar al Gobierno, Sánchez aseguraba que no iba a pactar con Podemos y Bildu, pero finalmente ha necesitado su ayuda, nosotros le preguntamos:

-Siempre que le preguntan por sus pactos con Bildu usted responde hablando de Vox, quería saber si considera equiparables ambas formaciones y si considera peor pactar con Vox que hacerlo con Bildu.

Y seguimos con Bildu para las siguientes preguntas:

– ¿Por qué ha acercado a 200 presos de ETA que no han pedido perdón ni han colaborado con la justicia, a cambio de qué?

-¿Por qué no firmó el acuerdo que le propuso el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el debate electoral para que deje gobernar a la lista más votada?

-¿Está usted dispuesto a intentar formar Gobierno de la mano de los golpistas catalanes y los herederos del brazo político de ETA en caso de no obtener los votos necesarios?

-¿Usted aseguraba que Bildu representaba «la España democrática», en su concepto de democracia cabe Bildu o también ha cambiado de opinión?

Le habríamos preguntado por el escándalo de la trama del Tito Berni:

-¿Qué hubiese dicho el PSOE si Mariano Rajoy hubiese indultado a Bárcenas?

-¿Qué hubiese hecho el PSOE si diputados del partido popular hubiesen jugueteado con drogas y prostitución con empresarios que invitaba al Congreso?

Y sobre el caso Playbol, una exclusiva de este diario donde se desveló que Sánchez otorgó 701.741,22 euros en ayudas públicas a la empresa de sus padres, Industrias Plásticas Playbol SL, nosotros le preguntamos:

-¿Eso es corrupción? ¿Puede dar explicaciones sobre este caso?

También le preguntaríamos sobre economía:

-¿Usted achaca la situación de los españoles a la pandemia y a la guerra de Ucrania, pero, va a bajarles la tarifa estatal del IRPF a las clases medias?

Y sobre los malos resultados del PSOE en las pasadas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, por los cuales adelantó las elecciones generales al 23J:

-¿Dimitirá si no logra ser el presidente del Gobierno?

Por Cataluña:

-¿Por qué eliminó el delito de sedición del código penal dejando impune este hecho delictivo?

Por último, tampoco pueden faltar explicaciones sobre la Ley de sólo sí es sí, Moncloa envió un informe firmado por Sánchez donde avisaba a Irene Montero de las consecuencias que tendría la ley, pese a ello Sánchez aprobó la ley.

– ¿Por qué la aprobó sabiéndolo?