El PP exige a la «fontanera del sanchismo» Leire Díez que aclare si hubo «financiación ilegal» del PSOE

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha exigido este domingo a la «fontanera del sanchismo» Leire Díez que aclare si hubo «financiación ilegal» del PSOE, como está investigando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Bendodo ha avanzado en declaraciones a los medios en Benalmádena (Málaga) que su partido interrogará sobre ello a Leire Díez, ex concejal socialista y ex exdirectora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, en su comparecencia en la Comisión de investigación del Senado prevista para este lunes.

El dirigente del PP ha afirmado que en su formación esperan que «la fontanera del sanchismo explique y aclare qué es lo que pasaba en las cañerías del Partido Socialista, que para eso era la fontanera», porque «las cañerías huelen mal y están atascadas de corrupción», ha remarcado Bendodo.

De esta manera, el vicesecretario del PP ha emplazado a Leire Díez, ex militante socialista y ex colaboradora de Santos Cerdán, a revelar qué sabe «de ese olor a presunta financiación irregular del PSOE, que cada vez huele peor», y también a responder «por qué estuvo a sueldo en una de las empresas» de uno de «los condenados y principales muñidores del caso ERE de Andalucía», ha añadido en alusión al ex consejero andaluz Gaspar Zarrías.

En este contexto, Bendodo ha subrayado que «hay muchos millones de euros de obra pública de por medio, y esta semana hemos conocido que a la UCO de la Guardia Civil está claro que no le cuadran las cuentas» sobre «lo que el ex número dos del PSOE y compañía declaraban en donaciones al PSOE y lo que realmente salía de las cuentas bancarias», ha afirmado también, en referencia Santos Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE hoy en prisión provisional.

Sánchez, «acorralado»

Asimismo, Bendodo ha manifestado que el jefe del Ejecutivo y líder del PSOE, Pedro Sánchez, «sabe que está en las últimas y ya todo le da igual». «Está acorralado», al igual que «su Gobierno», y «se dedica a atacar y mentir», ha denunciado sobre el inquilino de la Moncloa.

En esta línea, el representante del PP ha criticado el «ataque a los jueces» por parte del presidente del Gobierno «porque los jueces están investigando, como tiene que ser, a su mujer –Begoña Gómez–, a la que acusan de cinco delitos; a su hermano –David Sánchez–, que se va a sentar en el banquillo, y a su fiscal general» del Estado, Álvaro García Ortiz, de quien Bendodo ha remarcado que «también se sentará en el banquillo», recogió Ep.

El vicesecretario del PP ha acusado, además, a Sánchez de haber «extendido a los medios de comunicación internacionales» su «campaña de ataque a los jueces», y ha señalado que todo ello es «fruto de su situación política, personal, y de la situación judicial de su entorno más cercano, del Gobierno y del Partido Socialista», ha apostillado, con relación a las investigaciones que siguen sobre los ex secretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos en el marco del caso Koldo.

En cuanto a la situación procesal de Begoña Gómez, Bendodo se ha detenido a remarcar que a la mujer del presidente «le achacan cinco delitos» –de «tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos públicos»–, al tiempo que ha subrayado que el hermano de Sánchez, a un paso del banquillo, «no sabía ni dónde tenía su puesto de trabajo».

«A los socialistas sólo les gustan los jueces que dictan sentencias que les satisfacen a ellos», ha lamentado Bendodo, cuando «la Justicia es independiente», ha contrapuesto. «Cuanto más independiente sea la justicia, más calidad democrática tendrá nuestro país», ha aseverado.

Junto a ello, el colaborador de Alberto Núñez Feijóo ha enfatizado que «mientras la ‘número dos’ del Gobierno británico» del laborista Keir Starmer — la ya ex viceprimera ministra de Reino Unido Angela Rayner– dimite por un tema de impuestos» por el que «no está imputada», en España «la mujer del presidente está imputada por cinco delitos, su hermano tiene un pie en el banquillo, y la única reacción de Sánchez es poner de vuelta y media a los jueces por hacer su trabajo», ha rematado.