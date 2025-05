El PP anima a Melody y la considera otra víctima de Sánchez: «Lo hiciste muy bien, no es tu culpa»

El Partido Popular ha enviado este domingo a través de redes sociales después de su participación en Eurovisión el pasado sábado: «No es tu culpa, Melody. Tú lo hiciste muy bien, pero…», han escrito, y a continuación han ilustrado el mensaje con la foto de Melody con Pedro Sánchez en Moncloa antes del concurso, celebrado en Basilea (Suiza). El PP ha animado a la artista española, Melody, a la que considera otra víctima de Pedro Sánchez después de quedar tercera por el final tras su espectacular actuación en Eurovisión. El sábado por la noche, la política del PP, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, fue la primera en criticar las maniobras de Sánchez en el concurso de Eurovisión, que han afectado a Melody.

Melody realizó una gran actuación el pasado sábado en el Festival de Eurovisión, que se celebró en Basilea (Suiza), el cual se vio eclipsado por los intentos de boicot a Israel y su representante Yuval Raphael, superviviente de la masacre de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023. La artista se hizo la muerta debajo de los cadáveres de sus amigos mientras los disparaban los terroristas de Hamás.

En cambio, diferentes países, entre ellos España, cuestionaron la participación de Israel, al estar en contra de la operación que Jerusalén ha llevado a cabo contra los terroristas de Hamás en la Franja de Gaza, como ya ocurrió el año pasado. Incluso, en la edición anterior, los manifestantes en contra de Israel sitiaron el hotel en el que se encontraba alojada la cantante israelí Eden Golan, la cual acudió al certamen con servicio de seguridad.

No es tu culpa, Melody. Tú lo hiciste muy bien, pero… pic.twitter.com/MfFPWtcVy1 — Partido Popular (@ppopular) May 18, 2025

En esta edición, la RTVE de Pedro Sánchez fue advertida por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organización de este festival, patrocinado por la marca de cosméticos israelí, con sede en Nueva York, Moroccanoil sobre convertir la retransmisión del certamen en una gran proclama política en contra de Israel.

A pesar de las advertencias, la RTVE de Sánchez emitió un mensaje de desafío a Eurovisión antes de la retransmisión de apoyo a Gaza, administrado por Hamás antes del concurso, en el que se podía leer, contra las normas de Eurovisión: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción, paz y justicia para Palestina/ When human rights ar at stake, silence is not an option. Peace and justice por Palestine».

En cambio, los españoles le dieron un gran bofetón a Sánchez al otorgarle su masivo voto ciudadano a Israel.

Este domingo el ministro israelí de la Diáspora, Amichai Chikli, se ha hecho eco del apoyo de los españoles a la concursante israelí, Yuval Rapahel: «La bofetada a Sánchez se escuchó desde aquí», ha escrito en redes sociales Chikli.

Pedro Sánchez ha utilizado en diferentes ocasiones la masacre de Hamás en Israel del 7 de octubre de 2023 para elevar su perfil internacional. Un mes de la masacre de Hamás, amenazó al primer ministro Benjamin Netanyahu en un viaje a Jerusalén con reconocer el Estado de Palestina.

El pasado sábado, día de la celebración del concurso, Pedro Sánchez estuvo en Bagdad (Irak) en la cumbre de la Liga Árabe, donde pronunció un discurso en en contra de Israel. Anticipó que trabajará «con Palestina en un proyecto de resolución» ante la Asamblea General de la ONU para llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional.

Melody ha cancelado este domingo su agenda con RTVE después del mal resultado obtenido en el certamen y volverá directamente a Sevilla, en lugar de regresar a Madrid con la delegación de la televisión pública. No participará en los actos posteriores al certamen europeo de la canción. Generalmente, los participantes viajan con el resto de la delegación de vuelta a España y atienden a los medios o asisten a actos ante los periodistas para repasar su actuación. No será el caso de la cantante sevillana.

Después de que Israel consiguiese un abrumador respaldo con el televoto, RTVE ha anunciado que abrirá un debate sobre cómo se realiza y bajo qué tipo de normas participan los votantes.