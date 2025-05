Ayuso denuncia el «bochorno» de la RTVE sanchista en Eurovisión: «Está secuestrada por el Gobierno»

La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha denunciado este sábado el «bochorno» de la RTVE sanchista en el concurso de Eurovisión. Ayuso ha reaccionado después de que la RTVE de Sánchez desafiase a Eurovisión y vuelve a apoyar a la Franja de Gaza, nido del terrorismo antisemita de Hamás, con un mensaje a pesar de las advertencias de la organización del concurso: «Está secuestrada por el Gobierno», ha destacado Ayuso.

«Ya nos gustaría ver a los del numerito de #EurovisionRTVE con Israel decir algo del terrorismo, o de la ejecución o encarcelación a homosexuales en países musulmanes», ha resaltado Ayuso en su mensaje en redes sociales. «RTVE en esta gala es, de lejos, la más secuestrada por la politización bochornosa de todo lo público en manos de su gobierno. Síntoma de debilidad y decadencia, de régimen. Dicho esto… ¡felicidades, @soyyomelody!», ha terminado Ayuso con reconocimiento a la concursante española.

Isabel Díaz Ayuso se ha referido al momento en el que la RTVE sanchista ha infringido las normas de Eurovisión al comenzar la retransmisión del festival con un mensaje expresamente propalestino e implícitamente antisemita. La radiotelevisión pública española había sido advertida pocas horas antes del Festival de Eurovisión que se enfrentaría a una multa si volvía a hacer comentarios sobre la guerra de Gaza, nido de los terroristas antisemitas de Hamás que causaron la matanza de judíos el 7 de octubre de 2023.

Precisamente, la concursante israelí Yuval Raphael es superviviente de la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023. La concursante ha participado en el concurso con New Day Will Rise, que refleja cómo superar las pérdidas y las tragedias con líricas que incluyen «la vida sigue, todo el mundo llora, no llores solo».

Yuval Raphael bailaba con sus amigos en el festival de música Nova, cerca de la frontera de Israel con Gaza, el 7 de octubre de 2023, cuando llegaron los terroristas de Hamás. El festival fue uno de los puntos donde los terroristas asestaron el golpe. Los terroristas mataron a 378 civiles en el recinto de la fiesta. Rafael y sus amigos huyeron a un pequeño refugio cerca de la pista de baile. Los terroristas de Hamás los encontraron y dispararon con metralletas. En total, asesinaron a más de 1200 personas. Sobrevivió. Se hizo la muerta bajo los cuerpos de sus amigos asesinados. Los equipos de rescate llegaron varias horas. Algunos de los amigos de la concursante de Israel murieron en el acto. Otros desangrados por las heridas de bala. Ella aguantó en silencio durante horas debajo de los cadáveres.

Pedro Sánchez ha sumido a España en una profunda crisis diplomática, sin precedentes, entre nuestro país e Israel, única democracia homologada de Próximo y Medio Oriente, amenazada por el régimen totalitario de los Ayatolás de Irán y por el terrorismo que éste patrocina: Hamás, el libanés Hezbolá, los hutíes de Yemen y los grupos terroristas antisemitas asentados en enclaves de Irak.