RTVE infringe las normas de Eurovisión al iniciar la retransmisión del festival con un mensaje propalestino

La RTVE sanchista ha infringido las normas de Eurovisión al comenzar la retransmisión del festival con un mensaje expresamente propalestino e implícitamente antisemita. La radiotelevisión pública española había sido advertida pocas horas antes del Festival de Eurovisión que se enfrentaría a una multa si volvía a hacer comentarios sobre la guerra de Gaza, nido de los terroristas antisemitas de Hamás que causaron la matanza de judíos el 7 de octubre de 2023.

Aquella operación de exterminio desplegada por Hamás en suelo israelí dejó más de 1.100 asesinados, además de los múltiples heridos y secuestrados. Aquel ataque desató la guerra defensiva con la que Israel trata de erradicar a los terroristas de Hamás, asentados en Gaza y que imponen a sangre y fuego en ese territorio su particular régimen de terror, incluso frente a las autoridades palestinas. Hamás lleva años mandando en Gaza.

Pedro Sánchez ha sumido a España en una profunda crisis diplomática, sin precedentes, entre nuestro país e Israel, única democracia homologada de Próximo y Medio Oriente, amenazada por el régimen totalitario de los Ayatolás de Irán y por el terrorismo que éste patrocina: Hamás, el libanés Hezbolá, los hutíes de Yemen y los grupos terroristas antisemitas asentados en enclaves de Irak.

Este viernes, los presentadores de RTVE leyeron en directo una proclama a favor de Palestina, en clara alusión a la guerra de Gaza, sin mencionar en ningún caso a la matanza de Hamás que ha desatado esta guerra defensiva de Israel. El Estado hebreo ha expresado una nueva queja contra lo que consideran que es una nueva afrenta del Gobierno de Sánchez, que controla estrechamente RTVE. Eurovisión lo ha considerado inaceptable y ha advertido que la radiotelevisión pública española se enfrentaría a una multa si reincidía este domingo en el mismo sentido.

Lejos de evitar el conflicto, la TVE sanchista ha optado por volver a la carga con otro mensaje, en este caso no leído por los presentadores sino que ha aparecido escrito, a toda pantalla, tanto en castellano como en inglés, en letras blancas y sobre fondo negro: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina». El mensaje no hace sin más un llamamiento a la paz sino que se sitúa claramente a favor de Palestina e implícitamente contra Israel.

La acción de TVE infringe claramente el mandato de Eurovisión, aunque la dirección de la televisión sanchista ha optado por poner a toda pantalla el mensaje justo antes de lanzar la señal en directo del inicio del festival. Todo apunta a que se trata de una estratagema con la que RTVE puede intentar recurrir la sanción de Eurovisión alegando que el mensaje propalestino no lo ha lanzado durante la retransmisión del festival sino inmediatamente antes de lanzar la imagen en directo del evento.